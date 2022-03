La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que "no ha habido contratación irregular" en un contrato de 1,5 millones de euros con su hermano Tomás, asunto que el PP ha reconocido que está investigando después de que medios de comunicación hayan dado a conocer un presunto espionaje encargado a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid al hermano de la presidenta. "Yo no he hecho nada ni he adjudicado nada", ha asegurado Ayuso en el pleno de la Asamblea de Madrid.

"Como yo no he hecho nada ni he adjudicado nada a mi entorno, doy por respondida su pregunta", ha respondido ante la portavoz de Más Madrid, Mónica García, que se ha referido a las informaciones publicadas en las últimas horas sobre el contrato de 1,5 millones para mascarillas y del supuesto espionaje encargado por el PP (que los 'populares' han negado).

Después del pleno, está previsto que Ayuso comparezca a las 13.00 para dar explicaciones tanto del contrato como de la guerra interna que está asolando al PP. Según publicó la noche del miércoles el diario 'El Mundo', el pasado mes de diciembre la presidenta madrileña fue informada de que una agencia de detectives había recibido el encargo en nombre de la EMVS del Consistorio de espiar a su hermano para intentar acreditar el posible cobro de comisiones a cambio de contratos públicos.

Ayuso ha respondido así ante la repregunta de la portavoz de Más Madrid, a la que ha reprochado que, como "no han podido ir" contra ella, le están "haciendo pagar por tener 65 escaños" en la Cámara autonómica. "Y como no han podido ir contra mí, van contra lo más importante que tiene una persona, que es su familia".

La presidenta ha negado haber empleado su cargo al frente de la Comunidad para beneficiarse de él ni beneficiar a su entorno. "Si no lo tuviera tan claro, si no supiera que estoy haciendo las cosas con cabeza, corazón y honradez no lo diría con tanta claridad porque sería fácil de demostrar", ha sostenido. Según ha recalcado, no van a encontrar nada "por mucho que busquen que se ha "movido" o que ha hecho "algo".

Ha previsto que le pedirán comisiones de investigación contra ella. "Pueden investigar todo lo que quieran porque los madrileños pueden estar tranquilos. Este Gobierno ha trabajado por Madrid y por todos", zanjado. Y ante las críticas del PSOE, ha instado a su portavoz a traer "pruebas" para demostrar que hubo contrataciones irregulares.

La oposición pide explicaciones y una comisión de investigación: "Huele a podrido" García, por su parte, ha reprochado a Ayuso que hoy “han vuelto a saltar las costuras de la decencia política” y ha exigido a la presidenta explicaciones “sobre contrataciones irregulares” en relación con su hermano. “Ni con todas las mascarillas se puede tapar el olor a podrido de su partido”, ha acusado, y ha criticado que mientras en abril de 2020 los “protocolos de la vergüenza dejaban morir solos” a los ancianos en las residencias, ella “se estaba dedicando a sus propios chanchullos”. “Los madrileños necesitan una tregua, no entre los navajazos de la mafia de su partido, sino que dejen de usar Madrid como ese muñeco vudú sobre el que vuelan su podredumbre”. 01.25 min La oposición pide explicaciones a Ayuso y una comisión de investigación por las "contrataciones irregulares" El portavoz del PSOE, Juan Lobato, ha reprochado a Ayuso que no esté en “lo importante”, que es “gobernar Madrid”, sino “otra vez jugando en sus guerras internas” de “espías” y “chantajes”. Así, ha exigido también la comparecencia de Ayuso en la Cámara y una comisión de investigación sobre los contratos de emergencia durante la primera ola de la pandemia, así como que se dé traslado a la Fiscalía de “toda la información relevante”. Ha preguntado a Ayuso si la libertad que ofrecía para Madrid era la “libertad siciliana” del “tamayazo, las cremas o los aviones”: “Ya está bien, Madrid merece mucho más”. Y ha zanjado: “A usted no le gusta ser presidenta sino que quiere ser la jefa de la oposición de España. Sea coherente y váyase”. Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, ha lamentado que Ayuso no esté centrada en los problemas de vivienda, sanidad o educación mientras por otro lado "no han tardado en desempolvar los tambores de guerra contra su jefe". "No vamos a permitir que utilice la Comunidad para su campo de batalla de las guerras internas y para episodios de espionaje. Los madrileños ya tienen problemas para acceder a la vivienda, la sanidad y que han ocasionado ustedes con sus 27 años de Gobierno de corrupción y despilfarro", ha zanjado.