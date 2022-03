Ángel Carromero ha presentado su dimisión como director general de Coordinación del Ayuntamiento de Madrid con "efecto inmediato" tras el escándalo por el supuesto espionaje a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

La dimisión del que fuera secretario de Nuevas Generaciones en Madrid y persona cercana al círculo de Pablo Casado llega el mismo día en el que diversos medios le han señalado como uno de los principales implicados en esta presunta operación para derribar a la dirigente popular.

Según avanzó este miércoles El Confidencial, altos cargos de la dirección nacional del partido han intentado llevar a cabo una investigación contra Ayuso y su entorno familiar mediante la contratación de detectives privados. Las investigaciones habrían sido realizadas durante varios meses desde el propio partido, concretamente para obtener información sobre el hermano de la presidenta en relación con los contratos sanitarios adjudicados por la Comunidad de Madrid. Esta investigación se habría encargado desde la Empresa Municipal de Vivienda (EMV).

Asimismo, este diario ha señalado que la investigación encargada desde Génova también afectaba al exmarido, Sergio Hernández-Torre, y a un exnovio de Ayuso, Jairo Alonso, ya que trataba de averiguar si la presidenta de la Comunidad de Madrid benefició con adjudicaciones de su propio Gobierno a alguna de sus antiguas parejas.

Renuncia para no "comprometer al Ayuntamiento" y niega las acusaciones

En declaraciones a la agencia Efe, el propio Carromero ha asegurado que renuncia al cargo para defenderse de todo lo que han dicho de él "sin comprometer al Ayuntamiento de Madrid". "Niego rotundamente que haya actuado en nombre del PP ni de nadie, y que haya realizado ninguna de las acciones que se me atribuyen", ha zanjado.

El alcalde José Luis Martínez-Almeida ha dado a conocer este jueves que habló con Carromero "a lo largo de la tarde de ayer en diversas ocasiones". "Me ha negado absolutamente que haya hecho cualquier tipo de gestión tendente a obtener información sobre Ayuso o sus familiares", ha subrayado.

A renglón seguido ha advertido de que "no cabe ninguna conducta irregular o que no sea ejemplar en ningún cargo del Ayuntamiento de Madrid" y que "en el caso de que apareciera un indicio de que hay una persona con cargo en Cibeles que ha realizado gestión para obtener esa información, será cesado de forma inmediata de este Ayuntamiento".

"Una vez hechas las averiguaciones, concluimos que el detective niega la reunión, que el trabajador niega la reunión, que no hay ningún contrato y no se ha podido producir ningún encargo ni ningún pago con dinero público del Ayuntamiento para obtener información de esa naturaleza", ha señalado Martínez-Almeida en una rueda de prensa.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo montesinos, ha recalcado en La Sexta que Carromero "no trabaja en Génova, no es un enviado de Génova". Así, ha insistido en que desde la dirección del partido no se ha dado "ninguna directriz".