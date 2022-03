Pablo Casado ha roto su silencio sobre la profunda crisis que estalló en el partido que lidera este jueves. El presidente del PP ha dicho estar “sorprendido” y “muy decepcionado” pero “con la conciencia tranquila”. Ha negado todas las “falsedades” que dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra él en una suerte de "montaje" para no hablar de la supuesta comisión de 280.000 euros que se habría llevado su hermano por un contrato de material sanitario en la primera ola de coronavirus, “un importe lo suficientemente relevante como para que alguien pueda pensar que hay tráfico de influencias”. Por ello, ha dicho que la crisis se puede zanjar "hoy mismo" si Ayuso aclara lo ocurrido.

“Lamento mucho todo lo que está pasando y soy consciente del daño que esto hace a la imagen del partido”, ha dicho Casado al inicio de una entrevista en la cadena COPE, en la que no se han preguntado sobre posibles dimisiones en el PP tras lo ocurrido. Una entrevista, por cierto, tras la que ha entrado de inmediato en directo y en la misma emisora la propia Ayuso, que ha reconocido que su hermano cobró una comisión pero ha incidido en que "no es ilegal".

“Lo que ocurrió ayer es algo que no merezco personalmente. Jamás he retirado mi apoyo a Isabel Díaz Ayuso, a la que llevo apoyando 17 años”, ha declarado el presidente 'popular'. Un apoyo, ha asegurado, por el que no se “arrepiente” por estar, ha dicho, “satisfecho” con lo que la presidenta está haciendo al frente de la región: “Jamás he dicho en público ni en privado que no contara con mi confianza en la presidencia del PP de Madrid”.

Y ha acusado a Ayuso de mentir en su declaración de este jueves. “Todo lo que escuché ayer no es verdad y estoy encantado de dar la cara”, ha asegurado. Casado, que ha reconocido que recibió un dossier con "datos banqueros y fiscales" sobre la supuesta comisión, ha lamentado que la Comunidad de Madrid, ha dicho, sea quien haya filtrado las noticias sobre el supuesto espionaje al entorno de Ayuso en lugar de resolver la cuestión por los canales internos del partido. Un espionaje que Casado ha negado en todo momento, como hiciera ya la dirección nacional del PP el jueves, y ha insinuado incluso que el entorno de Ayuso haya podido contratar a un detective como "señuelo" para crear pruebas contra la dirección del PP.

02.18 min Ayuso y Casado ahondan en la crisis abierta en el PP

“Todo esto tiene que acabar”, ha dicho el presidente ‘popular’, quien ha recalcado en varios momentos de la entrevista que “esto se puede resolver hoy mismo arrojando lo único que funciona en la política y en la vida: principios, transparencia y ejemplaridad”. Casado ha lamentado que durante los últimos meses ha tenido que "aguantar esta lluvia mediática de desprestigio" e "insidias" y ha negado que se trate de una "cuestión de poder o de personalismos".

"Nunca he acusado a Ayuso de nada, solo le he pedido información. Lo que no entendemos es la reacción que ha tenido", ha lamentado. Ha insistido que lo que ha habido en este caso es “un presidente nacional de un partido pidiendo información” a la presidenta autonómica porque su "compromiso" es que "ninguna institución gobernada por el PP cometa una irregularidad o acción no ejemplar": “No sé por qué razón ayer (Ayuso) detona esta cuestión de forma tan virulenta y tras unas elecciones en Castilla y León, con el resultado que ha sido verdaderamente lamentable”.

En cualquier caso, ha negado que el expediente que le ha abierto Génova a Ayuso sea "de expulsión" sino "informativo" para esclarecer la cuestión del contrato. Ha recordado, sin embargo, que en los estatutos del PP se fija que "no se puede difamar ni calumniar a un compañero de partido públicamente". "Quiero que esto se resuelva ya", ha zanjado, porque los simpatizantes y afiliados "no merecen este espectáculo bochornoso" y "los españoles necesitan una referencia honesta y ejemplar".

"No permitiría que mi hermano cobrara 300.000 euros de un contrato público" “Si hoy mismo Ayuso me dice que lo que cobró su hermano de Daniel Alcázar (accionista mayoritario de la empresa de mascarillas Priviet Sportivo SL) es esta cantidad y en concepto de este trabajo, entonces podremos ver si se ha cometido una irregularidad o una falta de ejemplaridad”, ha señalado. Y ha incidido en esto último, porque “aunque un juez resuelva si es o no es legal”, se “podría pensar que eso no es ejemplar”: “Yo creo que no es ejemplar”. “La cuestión es si es entendible que cuando morían 700 personas diarias recibas 300.000 euros de beneficios por vender mascarillas“ “El problema no es el contrato, es si ha habido una transferencia de comisiones a un familiar”, ha subrayado. Porque “la cuestión, más allá de si es legal, es si es entendible que, el 1 de abril de 2020, cuando morían al día 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficios por vender mascarillas”. “Cuando presida el Gobierno yo no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros de un contrato público adjudicado por Consejo de Ministros”, ha añadido. Y ha hablado de un posible "trato de favor". Ha asegurado que un familiar puede conseguir un contrato con una administración pública, pero ha dicho que si él la presidiera, debería "inhibirse" a la hora de concederlo. Ayuso reconoce que existió una "relación comercial" entre su hermano y la empresa de mascarillas en el punto de mira "Si esa persona (el hermano de Ayuso) ha usado la empresa de un amigo para hacer ese contrato se podría pensar que está utilizando un testaferro para no figurar como adjudicataria", ha advertido el líder del PP. "Por eso pregunté si había ocurrido, o de lo contrario, se me estaría reprochando que tenía una información y no pregunté si era real". “Nadie ha defendido a Ayuso más que yo. ¿Alguien me puede decir qué he hecho mal?“ Casado ha rechazado los ataques a la familia de Ayuso que le atribuye la presidenta madrileña: “Hay hemeroteca sobrada en la que no solo la defiendo públicamente a ella sino a su padre o a su madre”. “Nadie ha defendido más en España a Ayuso que yo pero tengo derecho a velar por la formación política que presido, pidiendo en privado y con respeto ni acusación alguna una información que es relevante”: “¿Alguien me puede decir qué he hecho mal?”.