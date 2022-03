Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso han llevado al PP a una situación absolutamente límite declarándose una guerra sin vuelta atrás en la mayor crisis interna del PP hasta la fecha y con la sensación en el partido de que solo puede quedar uno de los dos. Arde Génova. Arde la Puerta del Sol. Y arde el PP.

El partido ha vivido a lo largo de su historia luchas intestinas más o menos cruentas- nada comparable a la batalla que acaba de empezar- entre líderes como Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre o entre la propia Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón; y enemistades eternas como la de María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría, pero nunca se declaró un conflicto de tal calibre, en vivo y en directo, sin filtros y sin medir consecuencia alguna, entre un presidente nacional y uno de sus 'barones' principales- la única 'baronesa' en este caso- con acusaciones directas de corrupción en medio de los "infundios y calumnias" que denuncian por ambas partes, ya convertidos en bandos irreconciliables.

"Soy consciente del daño que esto hace a mi partido", ha dicho este viernes el propio Casado, que ha roto su silencio para pedir que "pare ya el espectáculo lamentable y bochornoso".

No es nueva, eso sí, en el PP la sombra del espionaje a compañeros de filas: lejos queda la que el entorno de Gallardón denominó la "gestapillo" de Aguirre con supuestos seguimientos en 2008 a Manuel Cobo, la mano derecha de Gallardón, entre otros 'enemigos' de Aguirre dentro del PP, y que terminó en juicio; y menos lejos, en 2016, el episodio del robo de las cremas de Cristina Cifuentes que ella achacó a una "operación de acoso y derribo" proveniente de "fuego amigo" y que acabó de forma fulminante con su carrera política.

En política no es novedad que las peores guerras y los ataques más despiadados se vivan bajo las mismas siglas y ejemplos hay en casi todos los partidos. Se puede decir que el PP ya ha puesto fecha al día en que se abrió el canal y en la mente de muchos en estas horas frenéticas aquel Comité Federal del PSOE del 1 de octubre de 2016 que partió al partido en dos y con consecuencias que se midieron por semanas, meses y años. Está por ver los destrozos de la batalla que este jueves comenzaron Casado y todo el aparato de Génova contra Ayuso, y viceversa, en medio de debates de mucho calado como la relación del partido con Vox.

Los 'populares' asisten a esta batalla entre la preocupación y la estupefacción de ver cómo se despedazan el líder nacional del partido y la presidenta regional con mayor tirón popular.

Sin saber hasta dónde llegará la onda expansiva de la bomba y sobre todo quién caerá- de momento la única víctima mortal (política) es Ángel Carromero- lo que queda claro es que Génova se ha puesto el foco en un contrato que generó dudas en el partido y en el que estaba implicado el hermano de Ayuso. El líder del PP ha llegado a decir que puede haber cometido "tráfico de influencias" y que él nunca permitiría que su hermano cobrara de un contrato público. Las explicaciones de la presidenta han llegado poco después: admite que Tomás Díaz Ayuso cobró 55.580 euros como "contraprestación" por traer mascarillas de China. ¿Serán suficientes?

Estas son las preguntas sin resolver:

Casado ha ido más allá para decir que, aunque no exista irregularidad alguna en esa operación de compra de material de emergencia, sí le parece una "falta de ejemplaridad". "Yo no permitiría que un hermano mío cobrase 300.000 euros de un contrato público", ha dicho tajante Casado, quien ha afirmado que está en política para "evitar que se cumpla cualquier práctica corrupta o incluso que no sea ejemplar" en ayuntamientos y comunidades gobernados por el PP.

La presidenta dice que así se lo trasladó Casado y este niega la mayor, aunque no ha querido revelar, en una entrevista en La Cope, quien filtra esa información al PP. Desde el Gobierno niegan cualquier relación con los "líos" del PP: "Que acudan a los tribunales y que no nos usen como coartada", ha dicho la portavoz Isabel Rodríguez.

¿Por qué ha dimitido Carromero?

Ángel Carromero es, por el momento, la única 'cabeza' que ha rodado. Afín a Casado y a Almeida, y conocido 'fontanero' en el PP madrileño, dimitió este jueves por la tarde como director general de Coordinación General de Alcaldía de Madrid, después de que su nombre saliera a la luz en las informaciones que le involucraban en ese supuesto espionaje encargado en Génova contra la presidenta regional, que el partido niega de forma tajante.

Pero ¿por qué ha dimitido si horas antes el alcalde de la capital había defendido su actuación? "Me ha negado absolutamente que haya hecho cualquier tipo de gestión tendente a obtener información sobre Ayuso o sus familiares", señaló Almeida, para añadir posteriormente que "no cabe ninguna conducta irregular y que no sea ejemplar en ningún cargo del Ayuntamiento de Madrid". Añadió el primer edil, también portavoz nacional del PP, que no ha encontrado pruebas, pero que de haberlas habría ceses. Carromero explicó horas más tarde, en declaraciones a Efe, que dimite para "defenderse sin comprometer al Ayuntamiento".

La dimisión de Carromero, según ha podido saber RTVE, la promueve Almeida y lo hace de espaldas a Génova.

Fuentes cercanas a Ayuso apuntan que ese presunto espionaje, que Génova niega, habría afectado, además de a la presidenta y su hermano, a sus exparejas.