10:06

La presidenta madrileña ha dicho que sobre el contrato de la Comunidad de Madrid para la compra de mascarillas: "No es ilegal y yo no me puedo meter en estos asuntos y se ven miles de noticias de como el Estado también compraba y adelantaba pagos, esto es ajeno a la administración y no es ilegal.

También ha dicho, al ser preguntada por la supuesta comisión que cobró su hermano: "No le he preguntado por la comisión y la cantidad no sé de cuanto es porque no es ilegal seguramente haya mas contratos y hayan trabajado mas veces juntos [...] es ilegal si yo intervengo o alguien de mi gobierno pero no hay nada de ilegal por lo que yo no pido que destripe esa cifra".