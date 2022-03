Los dirigentes del PP han comenzado a posicionarse este jueves con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, o el líder del partido, Pablo Casado, tras la guerra abierta con la dirección nacional por las presuntas irregularidades en un contrato relacionado con el hermano de la mandataria y el supuesto espionaje desde Génova.

Bajo el hashtag o etiqueta #YoConAyuso, muchos 'populares' han mostrado su apoyo a la presidenta regional, mientras que otros han salido en defensa de Casado, tomando posiciones en uno y otro lado, a raíz de esta batalla entre el equipo del líder del PP y el Gobierno madrileño.

En el centro de esta crisis está la investigación de un contrato directo de 1,5 millones de euros otorgado en abril de 2020 por la Comunidad de Madrid a la empresa Priviet Sportive, S.L. para comprar mascarillas FFP2 y FFP3, que estaría relacionado con el entorno de la presidenta madrileña y, en concreto, con el cobro de una comisión de 285.000 euros en favor de su hermano Tomás Díaz Ayuso.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha anunciado que el partido ha abierto un expediente informativo contra Ayuso por las graves acusaciones que ha lanzado contra Casado y que considera "casi delictivas", en las que ha denunciado que su partido la vincule con la corrupción "sin pruebas".

Mientras, Ayuso ha estallado contra el líder de la formación y ha asegurado que "nunca podría imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí". Y ha retado a los máximos dirigentes del PP a demostrar las presuntas irregularidades.

Los barones del PP piden que se aclare la situación

Los barones del PP han pedido a primera hora explicaciones, pero tras las comparecencias de distintos actores han guardado silencio. Ejemplo de ello es el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien ha considerado que es "inaudito e imperdonable" si alguien encargó en el seno del PP investigar a la presidenta madrileña, y ha dicho que, de ser así, "deberá explicar por qué y asumir sus responsabilidades".

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, también ha pedido que "se aclare cuanto antes" el supuesto caso de espionaje, si bien ha remarcado que "suficiente" tiene él con lo que tiene como para entrar a valorarlo, al igual que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha decidido abstraerse del "ruido" de esta polémica: "No me interesa otra cosa que no sea Andalucía, no me interesa ningún ruido que haya".