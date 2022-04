"Ganar y gobernar". Ese es el objetivo que el futuro líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, se ha propuesto en su nueva etapa al frente de una formación que hasta hace poco más de un mes estaba rota en pedazos tras la guerra interna entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso y que ahora pretende devolver a su época más gloriosa de las mayorías absolutas de Mariano Rajoy o José María Aznar. El todavía presidente gallego ha dicho que se dejará "hasta el último aliento" en este propósito, pero a cambio ha exigido una condición "innegociable": "lealtad" y “unidad” en torno a las siglas del PP.

Frente a un auditorio con más de 3.000 compromisarios y entre gritos de "presidente, presidente", Feijóo ha cerrado la primera jornada del XX Congreso Nacional Extraordinario del PP con una intervención donde ha reivindicado la política "adulta", basada en la "moderación" y en la "serenidad", la que "se pone al servicio de los ciudadanos", frente a la "frivolidad" que a su juicio "ahora padecemos". "No he venido a conformarme ni a ver la política que hoy tenemos como si fuera un castigo que tenemos que llevar. Creo que hay una alternativa, una posibilidad de cambio y por ella vamos a trabajar", ha puntualizado.

Era su segundo discurso del día, ya que previamente ha intervenido como presidente de la Xunta, y en él ha agradecido especialmente el apoyo recibido en las últimas semanas. Precisamente esa "ilusión" y "confianza" por parte de todo el partido, unido a "la aspiración personal" de "servir a su país y a su partido", le ha llevado a dar un paso al frente, abandonar su tierra, donde ha cosechado cuatro mayorías absolutas, y tomar una decisión que "no ha sido sencilla". "Sé que este partido es la única alternativa al gobierno y lo mejor que le puede pasar a mi nación. Y por eso estoy aquí", ha añadido.

Visiblemente emocionado, Feijóo ha subido al escenario tras escuchar al presidente saliente del PP, Pablo Casado, los expresidentes del Gobierno Mariano Rajoy y José María Aznar, y los presidentes autonómicos del partido. Todos ellos han cerrado filas en torno al candidato, con el objetivo de superar en tiempo récord la mayor crisis que el partido ha vivido en toda su historia y que saltó por los aires tras el presunto espionaje de la dirección del PP a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por los contratos vinculados a su hermano.

Pide "lealtad" y "unidad": "Empezando por mí y por los presidentes autonómicos"

El presidente ha arrancado su discurso haciendo un repaso a su trayectoria profesional, donde los últimos 20 años han sido de militancia en el PP, un partido del que ha dicho sentirse "muy orgulloso". "No sería nada sin mi equipo", ha reivindicado, como ejemplo de "trabajo común y fuerza colectiva". "No creo en caudillos ni salvadores (...) creo en la unidad del partido. Divididos y endiosados ya están otros, así no sé consigue nada", ha subrayado.

Después de que varios líderes territoriales hicieran alusión en sus discursos a la difícil etapa que atraviesa el partido, entre ellos, Ayuso, quien se refirió a la misma como "una crisis que nunca debió de existir", Feijóo ha exigido la "unidad" como condición "innegociable". "Empezando por mí mismo, por los presidentes autonómicos y los miembros de Comité Ejecutivo Nacional", ha añadido.

En lo que ha parecido una declaración de intenciones, Feijóo ha asegurado que "tiene criterio" y que no le gusta "hacer lo que toque porque toque". "Haré lo que considere oportuno y lo que sea mejor para mi país", ha dicho, aunque ha enfatizado que "no es infalible" ni que tampoco "se cree en posesión de la verdad".

"Hoy no empieza nada", ha puntualizado, sino que "continua la gran historia del PP", y ha pedido a los allí presentes que "acepten las críticas" y "corrijan los errores que como partido o en nombre del partido se hayan cometido". "El pasado no puede anquilosarnos (...) Seamos justos y respetuosos con los hechos y con nosotros mismos, y pidamos que los demás también lo sean", ha demandado, a la vez que ha prometido que él defenderá al PP "todos los días, todas las horas y todos los minutos".