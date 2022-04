Comienza la ‘era’ de Alberto Núñez Feijóo en el PP. En tan solo unas horas, el presidente gallego será proclamado oficialmente nuevo líder y tomará las riendas de una formación que hace poco más de un mes se abrió en canal tras la guerra interna entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. Toca pasar página y mirar al futuro y Feijóo ha sido el único que ha hecho a los ‘populares’ recobrar la ilusión y la unidad. Pero el nuevo líder tiene por delante dos grandes retos: coser al partido y redefinir su identidad frente a Vox.

Casado se ha despedido este viernes como presidente del PP en el XX Congreso Nacional, que se celebrará en Sevilla también el domingo y del que saldrá la nueva Ejecutiva de Feijóo. De cuatro años de ‘reinado’, lo que no se podrá borrar de la memoria ha sido su último mes y medio al frente de la formación desde que, a mediados de febrero, las relaciones entre él y la presidenta madrileña, que llevaban deteriorándose desde que Ayuso se postuló para liderar el PP madrileño, estallaron entre acusaciones mutuas de corrupción y de espionaje y desencadenaron una ruptura en el partido.

En medio, el contrato de la Comunidad de Madrid para la compra de mascarillas del que el hermano de Ayuso se benefició, que se está investigando y por el que Génova le abrió un expediente informativo que cerró poco después, con manifestaciones de por medio ante la sede a favor de la ‘lideresa’. La popularidad de Ayuso no solo había hecho sombra al liderazgo de Casado, sino que terminó con él y con su número dos, Teodoro García Egea. Nadie salvo ellos la cuestionó públicamente, pero prácticamente todos acabaron dando la espalda a Casado hasta que forzaron su salida, que se hará efectiva este fin de semana.

“No le ha dejado a Feijóo un partido en muy buen estado porque no se trata de un cambio de liderazgo en la cúpula sino de una crisis de enorme profundidad en el fondo y con unas formas insospechadas" que Feijóo "debe solventar y colocar al partido en su sitio, porque en los últimos años el PP ha estado dando bandazos”, expone a RTVE.es la directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Paloma Román Marugán.

Pero sigue habiendo una voz territorial que se alza sobre el resto y esa es Ayuso , que continúa haciendo discursos duros día a día de oposición al Ejecutivo nacional. “Ella se hace presente cada vez que puede en una línea que no favorece al PP (nacional) en su resituación ideológica y es otro reto importante que tiene Feijóo”, expone Marugán, que si bien ha indicado que ambos están ahora en un “tándem”, cree que el futuro presidente del PP “debería mirar por el rabillo del ojo” esta cuestión, puesto que “ya ha sido testigo” de lo que ocurrió con Casado, que fue quien la designó candidata a presidir Madrid en 2019. Y es que Ayuso, al menos con Casado, ha sido un verso libre y no ha tenido reparos en hacer declaraciones públicas pese a ir en contra, en algunas ocasiones, del ideario de la dirección nacional.

Toca “olvidarse” de Vox y resituar la identidad del partido, coinciden los politólogos consultados por RTVE.es, que señalan que históricamente, la identidad del Partido Populr es de "centro derecha" y así es como gana elecciones. La cuestión es cómo, porque el PP ya depende del partido de Santiago Abascal en distintas comunidades y ayuntamientos y ahora está a punto de formar su primer gobierno de coalición con ellos en Castilla y León tras un pacto que no gustó nada a Feijóo, que culpó al PSOE de esa alianza por no querer abstenerse en la investidura de Alfonso Fernández Mañueco. El pacto tampoco gustó a los ‘populares’ europeos, cuyo presidente, Donald Tusk, calificó el acuerdo como una “triste sorpresa”.

Feijóo “debe aprender a hacer oposición” en el multipartidismo

El PP, coincide Palomar, es “un partido de centro” en su esencia y “lo que se va del PP moderado es lo que supuso la perdición del PP”. Feijóo es un líder que lleva cosechando cuatro mayorías absolutas en Galicia, por lo que tiene de sobra demostrada su experiencia de gestión y capacidad de gobierno, además, con un perfil “moderado”, algo que el experto cree que “probablemente no va a cambiar”. Sin embargo, el reto de Feijóo es “aprender a hacer algo que hace mucho tiempo que no ha hecho, que es ser oposición y buscar su espacio ahí” en un contexto político, además, muy distinto al gallego, con múltiples actores políticos y competencia por la derecha.

Desde que anunció su candidatura a presidir el PP, el gallego ha elevado el tono contra el Gobierno, especialmente por el plan nacional de respuesta a la crisis por la guerra de Ucrania. Llegó a hablar de un Ejecutivo “autista” y sonó alta su acusación al Gobierno por “forrarse” con la subida del precio de la gasolina. También llegó a asumir como “violencia intrafamiliar” y no machista que un padre mate a sus hijos por “un problema con su pareja”, algo que la izquierda ha interpretado como una asunción del discurso de Vox.

“En la oposición no puedes ir exclusivamente de blando o exclusivamente moderado, porque es ponerle la alfombra roja al Gobierno y además, si en la oposición eres tan moderado te come la otra oposición (Vox)", justifica Palomar.

“Feijóo no estará en el Congreso: "Se perderá los grandes momentos de careo con el presidente"“

A estos retos, se añade el que Feijóo no tendrá escaño en el Congreso para debatir cara a cara con Pedro Sánchez, aunque podrá hacerlo en la Cámara Alta si finalmente es designado senador, como todo parece indicar. “Será uno de los grandes hándicaps que tendrá Feijóo, que se perderá los grandes momentos de careo con el presidente, así que deberá ser creativo en cómo generar esos espacios que son tan importantes para el jefe de la oposición”, indica Castelló. No será el primer líder en la oposición en no tener escaño y esta circunstancia no impidió a Sánchez convertirse en presidente del Gobierno en 2018 por moción de censura a Mariano Rajoy.

“Deberá pactar con el Gobierno asuntos de Estado porque el no a todo es difícilmente justificable“

Lo que tiene claro Marugán es que Feijóo deberá llevar a cabo “una oposición más constructiva” que el “no por el no” de Casado. “Debe inaugurar un nuevo modelo de hacer oposición, copar de nuevo el centro derecha y tendrá que hacer gestos que le beneficiarán, como pactar con el Gobierno en asuntos de Estado, porque el no a todo es difícilmente justificable”, expone.

Lo que está claro es que para hacer oposición al Gobierno el ‘nuevo PP’ debe tener un programa y un ideario claros que sirvan de referente a toda la formación y que sea consistente en el tiempo. En este sentido, Feijóo tiene previsto crear un comité asesor, a modo de una oficina paralela a la estructura del Partido Popular, para canalizar aportaciones de personas ajenas a la política activa "al programa electoral y al ideario del partido" y que estará “abierto a todo tipo de sensibilidades ideológicas”.

“Feijóo abre el ideario y el programa del PP a externos: "Hay un proceso de cambio de marca"“

“Entiendo que van a abrir un proceso profundo de reflexión” que puede pasar, dice Castelló, “por un proceso de cambio de marca que entiendo que coincidirá también con el cambio de la sede del PP, que es una asignatura pendiente”. Y le parece que la iniciativa es una “buena idea”, aunque señala que “no debería darse solo cuando hay procesos de crisis” sino algo constante en los partidos el recibir : “Todos los partidos lo hacen de una forma u otra, y que anuncien que iban a hacerlo es que no lo estaban haciendo, así que mal por ellos”.