Alberto Núñez Feijóo se erigirá este fin de semana en Sevilla en el nuevo presidente del PP. El XX Congreso Nacional del viernes y el sábado pondrá fin a la era de Pablo Casado tras la profunda crisis interna por la guerra entre él y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Todos esperan que sea el Congreso de la unidad, de sanación de esas heridas y de una apuesta firme hacia el futuro bajo el liderazgo incuestionable del todavía presidente gallego.

El lema de este Congreso, cuya organización corre a cargo del eurodiputado Esteban González Pons, es “lo haremos bien”, y el de la candidatura de Feijóo fue “preparados”. Unas ideas con las que buscan dejar claro que el partido que ganaba elecciones y gobernaba España nunca se fue y que ahora mira al futuro como alternativa real y seria al Gobierno de Pedro Sánchez. También es un mensaje en positivo de mirar hacia el futuro que recuerda ligeramente al “Avanzar en libertad” del congreso en el que Alianza Popular se refundió en el Partido Popular en 1990. Y es que es un congreso de 'reinicio' hacia ese PP de centro derecha tras la etapa de Casado al frente.

La cita clave es la del viernes, donde se producirán todas las intervenciones de los pesos fuertes del partido, y el sábado se anunciará el resultado que erigirá a Feijóo nuevo líder.

Estas son algunas de las claves del cónclave:

Feijóo ya ha reiterado que en el PP no sobra nadie y ha llamado a construir un "espacio de centralidad" alrededor del partido para conseguir un "cambio democrático" en España porque con la fragmentación, ha añadido, los ‘populares’ serán "menos fuertes y las coaliciones nacionalistas, independentistas y socialistas se mantendrán en el Gobierno".

Feijóo presentó más de 55.000 (una cifra récord) y fue proclamado candidato único . Aún así, quiso obtener el voto directo de los militantes pese a no ser necesario y acabó recibiendo 36.781 votos a favor con una participación del 88% de las bases, un apoyo sin precedentes y que ya le convirtió de facto en el líder del PP.

Hubo una militante del PP de Gandía, Alexia Herranz, que se trató de ser candidata pero no presentó los avales suficientes .

El presidente gallego llega sin rival alguno a este congreso, tal y como era su intención, puesto que cuando el PP se abrió en canal a mediados de febrero, ya dejó claro que solo daría un paso al frente si no tenía competencia . En plena crisis se erigió como portavoz de los ‘barones’ del PP y la voz a seguir y todos a una acabaron clamando por su liderazgo .

La despedida definitiva de Casado

El discurso del todavía presidente del PP es, sin duda, lo más esperado en la tarde del viernes.

Será la tercera vez que lo haga. la primera fue en el Congreso de los Diputados el 23 de febrero tras perder el apoyo de todos los líderes territoriales y de casi todo su núcleo duro. “Yo entiendo la política como la defensa de los más nobles principios y valores, el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Todo para servir a España y a la causa de la libertad”, dijo entonces.

El 1 de marzo se despidió por segunda vez ante la Junta Directiva Nacional de su partido, la que convocó el XX Congreso Nacional, en la que pidió disculpas por sus errores pero también dijo no merecer el trato recibido: “El PP pertenece a sus afiliados pero también es patrimonio de todos los españoles (...) "Por eso lamento todo lo que haya hecho mal y la situación que han sufrido durante esta semana nuestros militantes y votantes. Y también siento, tengo que decirlo, la reacción que he tenido que sufrir, que es inédita en nuestra historia democrática, y creo sinceramente que no merezco ni merecería ninguno de vosotros".

Casado, que ya prometió lealtad a Feijóo, no ha dejado claro su futuro, puesto que no ha anunciado si tiene intención de abandonar su escaño en el Congreso y la política.