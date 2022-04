El presidente de la Xunta de Galicia y nuevo líder electo del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al Gobierno central que apruebe este martes en el Consejo de Ministros un plan de contingencia para garantizar el suministro de productos básicos a la población y que incluya la intervención del Ejército, si es necesario, para establecer corredores seguros para alimentos perecederos. Todo, cuando son ya nueve los días de paros consecutivos de los transportistas pese a las ayudas anunciadas por el Gobierno por valor de 500 millones de euros para la compra de combustible.

En una comparecencia urgente en el pleno del Parlamento, a petición del BNG, sobre las medidas que va a adoptar la Xunta ante la escalada de precios y su impacto en la economía gallega, ha dicho que "negar este problema" de suministro por la huelga de transporte y decir que hay normalidad "cuando los lineales de los supermercados se están resistiendo" es "un insulto a la inteligencia".

También ha reclamado un Plan Nacional de Productos Estratégicos que priorice a corto plazo la producción en el mercado interior para paliar la carencia de productos y que el Gobierno solicite a la UE que se revisen las condiciones de importación de productos para compensar los que procedían de Ucrania y Rusia.

Según ha afirmado, el Gobierno "no puede vivir en una torre de marfil" y debe reunirse con las plataformas de transportistas que convocan la huelga y hacer ya una rebaja de los impuestos de la energía y los combustibles, dentro de un decálogo de "medidas urgentes" que ha exigido al Ejecutivo central que apruebe hoy.

Por su parte, ha asegurado que la Xunta "no se inhibe" y, dentro de sus competencias va a aprobar este jueves nuevas medidas que se suman a las ya adoptadas, con préstamos directos para la industria manufacturera por 70 millones para movilizar 140 millones de euros y un bono energía para pymes y hostelería de 65 millones de euros para que puedan reducir costes energéticos.

Robles descarta que el Ejército intervenga en el paro de transportistas

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha descartado sin embargo que el Ejército vaya a intervenir en el paro de transportistas para garantizar el abastecimiento y ha asegurado que ese escenario "no se puede contemplar en absoluto".

Así lo ha trasladado en una entrevista en TVE, en la que también ha dicho que está convencida de que las personas que están en este momento participando en el paro patronal "son conscientes de los perjuicios que están causando a la ciudadanía". "Es el momento de arrimar el hombro, negociar y buscar soluciones", ha apuntado la ministra.

Este lunes, el Gobierno acordó con las principales organizaciones empresariales del sector del transporte una bonificación para el pago de los carburantes de 500 millones de euros, con el fin de compensar el impacto que la subida del petróleo está ocasionando en los transportistas.

No obstante, la asociación que convocó el paro trasladó que continuará sin reanudar la actividad, al mismo tiempo que tres organizaciones presentes en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), si bien no manifestaron su adhesión explícita al paro, señalaron que la medida del Gobierno "no permite reanudar la actividad del transporte".

Se trata de Fenadismer, Fetransa y Feintra, que, como parte del CNTC, no trasladaron en ningún momento su apoyo al paro indefinido que comenzó el pasado lunes 14 de marzo. Por el contrario, CETM, la patronal mayoritaria del sector, tildó de "satisfactorias" las negociaciones con el Ejecutivo.