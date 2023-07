23J: Feijóo llamará a los barones del PSOE para gobernar en solitario

El presidente del PP y candidato a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que, si gana las elecciones generales del 23 de julio, pedirá al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que le deje gobernar en solitario y, si se niega, llamará a "todos y cada uno de sus 'barones' para que le convenzan" porque, según ha dicho, aún quedan "algunos sensatos".

Así lo ha señalado durante la presentación del programa electoral del PP para el 23J, que se ha celebrado en un acto en la Casa de América, en Madrid, donde el presidente ha estado acompañado de la cúpula del partido y de otras figuras como el exministro Marcelino Oreja, el embajador Javier Rupérez o la exministra Fátima Báñez.

"Si gano las elecciones, llamaré al líder del PSOE que me deje Gobernar. Y, si no lo hace, llamaré a sus 'barones' para que le convenzan. Aún tiene algunos sensatos, aunque quedan pocos", ha criticado.

El documento, que cuenta con 365 medidas, tiene como principales ejes los pactos de Estado, la independencia judicial y el "prestigio" de las insticiones, con el cese de Félix Tezanos como presidente del CIS en su primer Consejo de Ministros. El líder popular se ha comprometido también a acabar con el “autoritarismo de gobernar a base de reales decretos-leyes”, con los “miles de asesores y altos cargos” y a conformar un gobierno con 'cero sectarismo". Además, ha prometido que en los primeros 100 días de Gobierno recuperará los delitos de sedición, aumentará los de malversación y tipificará el referéndum ilegal.

"Me presento para garantizar fiabilidad frente a los engaños; moderacion frente al radicalismo y el independentismo; unidad frente al señalamiento; diálogo frente a las imposiciones y mayoría frente a las minorías", ha reivindicado.

"A quien lidere el PSOE tras la caida del 'sanchismo', le pediré que me ayude a retirar poder a Bildu y al independentismo (...) Me repugna la taza de indignidad con la que han castigado a nuestro pais y me aterra la taza y media con la que amenazan ahora", ha dicho.

Aboga por un Gobierno "justo" y "no revanchista"

Posteriormente, Feijóo ha prometido un Gobierno "justo" y "no revanchista", "sereno" y "no vengativo". Cuenta de ello, ha dicho, es la decisión de "no derogar" la reforma laboral en vigor, sino cometer "los ajustes que se acuerden con los agentes sociales y económicos". Y es que ha asegurado que él no pretende "anular completamente a nadie" y que las "vendettas, el sectarismo y los egos" pretende que "se vayan también con el actual presidente del Gobierno".

"No represento al PP que quieren otros, ni personifico al dóberman que algunos pretenden hacer ver. Me presento para ser la alterativa serena que están esperando y que reclaman la mayoría de los españoles", ha proclamado.

Según ha recalcado, le "avala" su trayectoria y su balance al frente de la Xunta de Galicia durante más de 13 años, donde ha destacado "el diálogo y los acuerdos". "No hemos cesado de proponerle al gobierno grandes acuerdos y no voy a dejar de hacerlo", ha añadido.

Así, si llega al Gobierno, ha dicho que intentará llevar a cabo "pactos de Estado con otros partidos y con los agentes económicos" porque a su juicio "es la única forma de que España recupere su unidad". "No pretendo el 100% de apoyos ni que todos me den su respaldo, pero sí creo que puedo poner de acuerdo a una gran mayoria de españoles que convergemos en prioridades y objetivos", ha concluido.