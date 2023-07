Uno de los dos será el presidente del Gobierno tras las elecciones generales del 23 de julio. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se enfrentan este lunes en un cara a cara de alta tensión en el que ambos saben que se juegan mucho. Los dos han ensayado este duelo en sus citas en el Senado, que se han caracterizado por un tono durísimo que en ocasiones ha llegado a la descalificación personal. Ambos prefieren no bajar al barro, según han dicho sus equipos, en este cara a cara en el que se retan a contraponer sus diferentes programas políticos y sus posiciones ideológicas.

Durante 100 minutos el debate de Atresmedia planteará cuatro temáticas: economía, política social e igualdad; pactos y gobernabilidad; políticas de Estado, institucionales e internacional. Sánchez abrirá el primero y cerrará el último, mientras que Feijóo será el encargado de iniciar el segundo y tercer bloque. El minuto de oro final lo iniciará el presidente del Gobierno y lo cerrará el líder del PP, según se ha estipulado por sorteo.

Será la única vez que los dos presidenciables se vean las caras en esta campaña electoral, tras la negativa del PP a participar en el cara a cara propuesto por RTVE y los planteados por otros medios. Sánchez lanzó la propuesta de debatir seis veces con Feijóo, pero el 'popular' solo quiere un cara a cara. El candidato del PSOE dice que Feijóo tiene miedo y este le contesta que prefiere la calle, esa a la que, según el 'popular', Sánchez no puede salir.

Tampoco acudirá el líder del PP al debate que celebrará la radiotelevisión pública el miércoles 19 de julio al que sí asistirán Sánchez y los candidatos de Vox, Santiago Abascal, y Sumar, Yolanda Díaz, a tan solo cuatro días de la cita con las urnas. El más plural será el debate a siete de RTVE en el que participarán todos los partidos con grupo parlamentario propio el próximo jueves 13 a las 22:00. Acudirán los portavoces parlamentarios Patxi López (PSOE), Cuca Gamarra (PP), Iván Espinosa de los Monteros (Vox), Aina Vidal (Sumar), Gabriel Rufián (ERC), Aitor Esteban (PNV) y Oskar Matute (EH Bildu).

El cara a cara de este lunes será el primer duelo que se celebra desde el año 2015, para seguir con una tradición de debates entre el presidente del Gobierno y líder de la oposición que se celebra desde 1993 con duelos históricos entre Felipe González y José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, que también ha 'combatido' con Alfredo Pérez Rubalcaba y con Pedro Sánchez.

¿Cómo han preparado los candidatos el debate?

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección ha dedicado todo el fin de semana a preparar el cara a cara, mientras que el candidato del PP ha mantenido su agenda cargando precisamente contra Sánchez por estar "escondido".

Fuentes del PP explican a RTVE que el candidato trabaja con su equipo que le suministra informes y con los que analiza la estrategia a seguir en un debate importante para consolidar el voto, pero más para convencer al 30% de indecisos que duda si votar y a quien hacerlo.

Dicen desde el PP que Feijóo está "tranquilo y optimista" y que aprovechará este debate no solo para confrontar con Sánchez sino para dirigirse al conjunto de la ciudadanía.

Pedirá que "retiren la confianza" en el PSOE porque, en su opinión, "no hay ninguna posibilidad aritmética de que Sánchez sea presidente sin necesitar el apoyo de ERC, EH Bildu y los herederos de Podemos, y eso implica sumisión y concesiones que España no quiere asumir".

Sánchez quiere utilizar este debate para escenificar la "remontada" que, a su juicio, está acometiendo el PSOE y se marca como objetivo llegar a más ciudadanos y contrarrestar la imagen, en su opinión "falsa", que se ha creado de él en esta legislatura.

El candidato del PSOE volverá a denunciar el "retroceso" que supone para España los pactos que el PP está fraguando con Vox y alertará de que "lo relevante" no es tanto la normalización de la extrema derecha "sino la ultraderechización del PP". El PSOE lanza como principal argumento de campaña que Vox ya no es una "simple amenaza" sino que "ya está en los gobiernos ocupando cargos y gestionando políticas" y en este sentido, irán a por las más sensibles: la violencia de género, las políticas hacia el colectivo LGTBI y las medioambientales.

Fuentes del PSOE aseguran a RTVE que Sánchez "respeta" a su rival y que tienen en cuenta que "lleva mucho tiempo en política". Dan por hecho que "saldrán los grandes hits de la derecha" y que Feijóo "meterá a ETA en el debate", pero eso es "pasado", dicen. A eso contestarán con "gestión".

Ambos candidatos contarán con la presencia de sus jefes de gabinete que durante la publicidad podrán entrar al plató, analizar con el candidato cómo va el debate y ver nuevas estrategias. Óscar López acompañará a Sánchez y Marta Varela a Feijóo.

Los equipos de campaña son conscientes de que días y días de preparación de un debate pueden quedar reducidos a una frase con más o menos ingenio- para el recuerdo 'la niña de Rajoy' en el debate de 2008 o el momento de tensión máxima en 2015 cuando Sánchez le sacó a Rajoy el SMS mandado al "delicuente Luis Bárcenas a la cárcel" y le espeto aquel "usted no es decente" y el entonces líder 'popular' le dijo, muy enfadado: "hasta aquí hemos llegado, no me dedico a la política por dinero, su declaración es ruin y mezquina".