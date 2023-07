El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a los votantes del PP que se sienten “avergonzados” con los pactos entre el líder de los ‘populares’, Alberto Núñez Feijóo, y Santiago Abascal (Vox) para que le apoyen en las urnas el próximo 23 de julio.

En un acto de presentación del programa electoral, en el que han intervenido previamente la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda y vicesecretaria general socialista, María Jesús Montero, Sánchez ha dejado claro que estas elecciones “no son una contienda entre partidos políticos” sino “sobre la dirección que queremos para el país”. Dicho esto, ha pedido el voto “a quienes siempre han votado al PSOE”, a quienes ha dado las “gracias de corazón” por haber estado “siempre ahí”. Pero ha dicho ser consciente de que necesitará “mucho más apoyo”.

Así, ha pedido el voto de la España “urbana y rural”, a quienes “votaron a otras opciones” e incluso a quienes votaron al PP pero están “avergonzados” de sus pactos con Vox. Porque, ha asegurado, les unen con los socialistas “lo más importante” y es que España “avance y no retroceda”.

"Cuanto más rotundo sea el apoyo al PSOE más fuerte será el avance"

“Cuanto más rotundo sea el apoyo al PSOE, más fuerte será el avance y más dura la derrota de quien solo ofrece retroceso. Adelante, unámonos todos en torno al PSOE el 23J”, ha dicho.

El jefe del Ejecutivo ha asegurado que “cada vez que los españoles han tenido que elegir entre avanzar o retroceder” han elegido “siempre” lo primero y ha incidido en el “túnel del tiempo” que representan Feijoo y Abascal, que han llevado a las regiones donde han pactado “10 años de retrocesos en los derechos de los trabajadores y la dignidad de los pensionistas, 20 en derechos LGTBI, 40 en derechos de las mujeres y 80 en censura a la cultura”.

“Sus pactos son un intercambio impúdico de derechos por votos, de principios por sillones”, ha apostillado. Pero ha advertido de que esos derechos “no son suyos” sino de todos los que “han luchado décadas” por conseguirlos.

“No vamos a permitir con nuestro voto que se dé ni un paso atrás”, ha proseguido, y ha incidido en que PP y Vox ya han dejado ver tras las autonómicas y municipales del 28 de mayo el “tráiler de esa película tenebrosa” que “no ha gustado nada”. “Ya hemos visto suficiente. Los españoles no vamos a ver la película entera y con nuestro voto vamos a decir sí al avance, no a Abascal y así no a Feijóo. Con Abascal, nunca”, ha zanjado.