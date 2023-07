"Decisivas", "las más importantes de las últimas décadas", "claves", "históricas" y "determinantes". Si en algo han coincidido los líderes políticos en el arranque de la campaña electoral es que este 23J es crucial para el futuro de España.

Los candidatos han arrancado en la noche de este jueves una campaña electoral ardiente en lo político y calurosa, muy calurosa, en unos mítines en los que todos se han erigido como el voto útil. Las llamadas a la participación han sido una constante y los candidatos han pedido el voto a sus votantes potenciales, pero también han querido pescar en otros caladeros.

Arranca una campaña, pegada a la de las elecciones municipales y autonómicas, que aún se están resolviendo en los parlamentos regionales y cuyas negociaciones han marcado la precampaña. Los pactos entre PP y Vox han sido los protagonistas de las últimas semanas y apuntan a definir una campaña en la que los candidatos van a echar el resto.

Las encuestas dan vencedor al PP de Alberto Núñez Feijóo, pero atan su destino a Vox y a Santiago Abascal. Por el otro flanco, el presidente y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, se muestra convencido del vuelco a los sondeos y de que podrá sumar con Yolanda Díaz para reeditar un gobierno progresista. Feijóo cree que "ya es la hora del cambio" y Sánchez llama a darle un giro de guion a las encuestas.

Sánchez ha arrancado la campaña en Madrid, mientras que Feijóo y Díaz han elegido su tierra natal, Galicia. Abascal ha dado el pistoletazo de salida en El Ejido (Almería).

OS PEARES (OURENSE), 06/07/2023.- El candidato del PP a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, saluda a su madre Sira (c), en presencia de su hermana Micaela (izq), su pareja Eva Cárdenas (5, izq) a su llegada a la casa familar, en su pueblo natal, Os Peares,Ourense, esta mañana en el comienzo de campaña para las elecciones en Ourense EFE/Lavandeira jr EFE/ Lavandeira

Aprovechando su visita a Cataluña, ha criticado al PSOE por "elegir al independentismo" en los pactos de gobierno y ha cargado contra la "cacicada" de los indultos y de eliminar los delitos de sedición del Código Penal . "Pido a los españoles que le den la confianza a alguien que pueda liderar España. Y, si no lo hace bien, que se la retiren a los cuatro años. Pero que le dejen gobernar para todos y no para unos pocos en contra de la mayoría", ha concluido.

Para ello, Feijóo ha llamado a unir el voto en las siglas del PP, porque a su juicio es "la única papeleta que garantiza el fin del 'sanchismo'" . "Estoy convencido de que aquellos que votaron a Vox necesitan tener un gobierno sólido y que su papeleta se convierta en una victoria electoral y no se pierda por el camino", ha subrayado en referencia a la formación que preside Santiago Abascal. Pero también ha pedido la confianza a los que "votaron a otros partidos", en referencia a los votantes del PSOE, con el fin de "dejar atrás la división, las chapuzas, la utilización de las instituciones del Estado (...) y las mentiras demoscópicas".

El presidente del PP ha elegido esta aldea de unos 300 habitantes para abrir la campaña como un gesto hacia la España rural. Posteriormente, se ha desplazado hasta el municipio barcelonés de Castelldefels, el mismo lugar que eligió Mariano Rajoy para empezar su campaña en 2011, en la que obtuvo mayoría absoluta. " No voy a renunciar a conseguir un gobierno en solitario ", ha insistido, tras ser recibido a su llegada a gritos de 'presidente, presidente'.

Feijóo llama al "cambio" desde Os Peares, su aldea natal: "No defraudaré a los españoles"

Desde su pueblo natal y acompañado de su familia, Alberto Núñez Feijóo ha dado el pistoletazo de salida a una campaña electoral en la que aspira a gobernar "sin intermediarios que cobren la comisión de sus votos". "No defraudaré a los españoles", ha dicho en Os Peares (Ourense), donde sus vecinos le han recibido con un par de carteles en los que se leía: 'Orgullosos de ti, siempre contigo' y ' De Os Peares a La Moncloa '.

Díaz clama por una "remontada" de la izquierda el 23J

La candidata de Sumar, Yolanda Díaz, novata en estos comicios, ha llamado a "votar en masa" al electorado progresista de España instando a una "remontada" que pare a la "coalición del odio" como ha definido a PP y Vox.

Díaz, que se ha ido a su tierra a arrancar la campaña, ha estado arropada en A Coruña por la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la actriz Marisa Paredes, entre otros, y allí ha reivindicado que su candidatura ha logrado la primera "victoria moral" en la izquierda, al dar esperanza de que se pueden ganar las elecciones.

“Non pode haber un lugar mellor para comezar esta campaña que en casa. Grazas A Coruña por este recibimento a pé de mar ��



Temos tres semanas por diante para gañar o país e mellorar a vida da xente. pic.twitter.com/oTsrnDGfqE“ — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) July 6, 2023

"El relato (de la derecha) no era cierto. Os pido que no os creáis ese relato, no van a ganar las elecciones. Que se movilice todo el mundo, salid a votar porque ya cambió todo, porque soplan esos tiempos de remontada para enterrarlos en el mar", ha clamado la candidata que representa a quince partidos en una coalición que cree ha logrado transformar el "ánimo de la campaña".