La campaña de las elecciones generales del 23J avanza y el debate sigue sin estar en las propuestas de los partidos. Los candidatos siguen con sus estrategias apelando a la emoción, principalmente. El protagonismo este miércoles lo ha tenido el choque entre el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por la labor de Correos, un enfrentamiento en el que la propia empresa pública ha decidido tomar la palabra, si bien el debate sigue girando también en torno a ETA y los pactos del PP con Vox.

Sánchez y Feijóo se enfrentan por el voto por correo a falta de un día para poder solicitarlo

Feijóo ha lanzado este miércoles un mensaje a los carteros de Correos para pedirles que trabajen "al máximo", "mañana, tarde y noche", para repartir el voto por correo dentro del plazo (este jueves), y se ha comprometido a pagarle las horas extras si es presidente. Ha incidido en que repartan "todos los votos a pesar de sus jefes". Tras sus palabras, Sánchez ha cargado contra las "manipulaciones" que "socavan la confianza de la gente en las instituciones", mientras que el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de elaborar "teorías conspiranoicas".

Fuentes del PP han aclarado que Feijóo no pone "en duda" el sistema de voto sino que pide que se garantice que todos los que han solicitado el voto puedan ejercer este "derecho fundamental y que se refuerce "de una vez" las plantillas como piden los sindicatos. Sin embargo, poco después la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se ha pronunciado así en la COPE: “Cuando uno sabe lo que está pasando, y Correos tiene todos los datos, y no pone todos los medios, debiera ser más diligente y puede parecer que no quiere serlo”. Y ha añadido: “No hay que olvidar quién está al frente de Correos y su relación con Pedro Sánchez”.

La propia empresa pública ha ha aclarado que el pago de las horas extra ya está "presupuestado" y que "desde el pasado 30 de mayo está tomando y tomará todas aquellas medidas necesarias para garantizar el voto por correo". Y en un mensaje de Twitter, ha puesto en relieve su integridad: "Nos apartamos de debates que socavan instituciones y servicios públicos".

“En Correos trabajamos para beneficiar a la sociedad española a través de servicios como el voto por correo. Contamos con empleados dedicados y profesionales. Mantenemos nuestra integridad y nos apartamos de debates que socavan instituciones y servicios públicos.“ — Correos (@Correos) July 12, 2023

Casi medio millón de electores residentes en España ha votado por correo, el 20% de los 2,4 millones de personas que han solicitado este tipo de procedimiento frente a las elecciones del 23 de julio, según datos facilitados por CCOO. El plazo para solicitarlo es este jueves 13 de julio, con la previsión de que alcance un máximo histórico y se duplique respecto a las elecciones generales de 2019. Una vez recibido el voto, el plazo para depositarlo en cualquier oficina de Correos es el día 20.