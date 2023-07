El expresidente del Gobierno José María Aznar ha entrado este miércoles en campaña para arropar al candidato del PP en las próximas elecciones, Alberto Núñez Feijóo, de quien ha dicho que "encarna perfectamente" cualidades como "el reformismo y la moderación", que él ha abanderado durante su vida política.

"Queremos ganar las elecciones para continuar la historia de España, la historia de la transición democrática para que nadie nos haga volver hacia atrás porque pactamos mirar hacia adelante", ha reivindicado en un acto en Murcia en el que ha habido críticas a Vox tanto por su parte -más veladas- como por Feijóo o por el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, quien precisamente está teniendo dificultades para ser investido de nuevo por el "bloqueo" de Vox, ha denunciado. A este respecto, Aznar ha asegurado que "se equivocan" quienes "ponen palos en la rueda" de la bicicleta, porque "la bicicleta va a seguir adelante y los palos se van a caer".

En este contexto, y sin mencionar explícitamente a Santiago Abascal, Aznar ha advertido que un "estadista que cuando deja el gobierno espera que le agradezcan lo que ha hecho no es un estadista" y que de igual forma "un dirigente político que no es capaz de valorar el momento histórico en el que vive, no es un dirigente político".

"La moderación consiste en la capacidad de llamar a los demás, yo pude hacerlo durante un tiempo y me dijeron que había hecho una cosa muy difícil, unir todo lo que estaba a la derecha de la izquierda y España prosperó", ha reivindicado Aznar sobre su primera legislatura, en 1996, cuando pactó con CiU y PNV para llegar a La Moncloa.

También ha defendido el "impulso reformista" que a su parecer es necesario si Feijóo llega a La Moncloa, que incluye una reforma fiscal, del empleo o de la gestión del agua, un tema muy sensible en Murcia por la polémica alrededor del recorte al trasvase Tajo-Segura.

Feijóo pide una mayoría "frente a las pinzas y chantajes" de PSOE y Vox Por su parte, Feijóo ha defendido el legado de Aznar, cuya retirada "en su mejor momento" fue lo que le hizo decidir finalmente afiliarse al PP. "Necesitamos una mayoría como la que tuvo Aznar en el 2000, porque en el 96 el PSOE era mucho más responsable de lo que es ahora y Felipe González había perdido las elecciones" y no intentó gobernar, ha señalado, defendiendo de nuevo su propuesta de la lista más votada -"esto es como fútbol, o ganas o pierdes", ha añadido en otro momento-. "Frente a las pinzas y chantajes de las minorías está el PP que garantiza el Gobierno de las mayorías", ha destacado, aludiendo a que "el sanchismo y Vox" tienen los mismos intereses y se alían para impedir gobernar el PP, por ejemplo en Murcia. "Si el sanchismo y Vox quieren seguir de aliados, que lo sean, si prefieren que siga el Gobierno sanchista que digan y si quieren seguir bloqueando la Región de Murcia lo pagarán en las urnas el 23J. Pido que cese la irresponsabilidad y que gamos el cambio que nos han pedido", ha asegurado. "No podemos votar el Gobierno más débil que podría tener la democracia española y el Gobierno más intervenido por el independentismo de la historia de nuestro país", ha añadido además, criticando que el presidente "no puede nombrar ni cesar libremente a sus ministros", en referencia a las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos en el seno del Ejecutivo de coalición. Lo ha contrapuesto al "Gbierno sólido" y "de mayorías" del PP. Precisamente en el este escenario de Murcia, donde la sombra de Vox y el bloqueo para su investidura ha sobrevolado todo el mitin, López Miras también ha aprovechado para referirse a esta cuestión. "La región de Murcia no es un laboratorio, es un espejo en el que puede mirarse España. Si Vox es capaz de bloquear un Gobierno en la Región de Murcia puede hacerlo también en España", ha advertido, y ha reivindicado por ello que "el único voto útil para echar a Sánchez de La Moncloa es el del PP".