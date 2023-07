El candidato del PP, Fernando López Miras, no ha logrado este lunes ser elegido presidente de la Región de Murcia en segunda votación. Tras una anterior investidura fallida y el choque en las negociaciones, Vox ha ofrecido su apoyo a cambio de formar parte del Gobierno. Sin embargo, ante la negativa del PP, los de Santiago Abascal han vuelto a votar 'no' junto al PSOE y el Grupo Mixto, lo que ha impedido que el 'popular' sea investido con la mayoría simple necesaria.

En total, López Miras ha recabado 21 votos a favor y 24 en contra. En esta ocasión, necesitaba tan solo más 'síes' que 'noes', por lo que con los apoyos del PP y la abstención de al menos cuatro diputados de los de Santiago Abascal, podría haber repetido como presidente.

Durante su intervención en el pleno, el candidato ha apelado a Vox para que apoye su investidura y evitar así un bloqueo de un gobierno "que mayoritariamente han elegido los ciudadanos".

"La Región de Murcia no puede detener su crecimiento, no puede esperar un solo día más para poner en marcha las medidas que los murcianos demandan y han apoyado de forma clara", ha insistido López Miras. De este modo, el candidato ha recordado que no les piden un 'sí'. "Basta con su abstención, basta con que no unan sus votos a los del Partido Socialista y Podemos", ha señalado.

En caso de no facilitar la investidura y desembocar en elecciones, "será Vox el único responsable", ha añadido López Miras, quien ha dicho que sería una "una gran irresponsabilidad conducir a la Región a una convocatoria de elecciones cuando el resultado de las urnas ha sido tan claro y contundente".

Vox pide la Vicepresidencia y dos consejerías Sin embargo, el líder provincial de Vox, José Ángel Antelo, ha descartado la abstención y ha justificado su posición en el 18% de los votos obtenidos, ya que considera que los ciudadanos apostaron por "un gobierno estable, serio y de coalición". En su turno de palabra, Antelo ha acusado al PP de "vetar" de forma "brutal e irracional" a Vox en la Mesa de la Asamblea. "Pero somos responsables y tenemos alturas de miras", ha afirmado el diputado, que a continuación ha ofrecido un pacto de gobierno de 12 puntos en materia social, educativa o de medio ambiente, entre otras áreas, a cambio de entrar en el Ejecutivo con la Vicepresidencia y con dos consejerías. Para Antelo, con la propuesta de este pacto, "Vox ha hecho el enésimo ejercicio de responsabilidad", planteando un "acuerdo de mínimos" para "poder empezar a avanzar". Entre varias de las medidas de la propuesta, destacan el aumento de la seguridad ciudadana, la reducción del gasto político, la "erradicación de la violencia intrafamiliar, garantizando la igualdad entre todas las víctimas" y la "derogación o modificación de la ley del Mar Menor" con el objetivo de "hacer una norma que de verdad lo cuide y que sea compatible con la economía" de la zona.