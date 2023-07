La investidura del candidato del PP a la Presidencia de la Región de Murcia, Fernando López Miras, no ha salido adelante este viernes al no contar con la mayoría absoluta necesaria.

Tras varias semanas de negociación con el partido de Santiago Abascal, la falta de acuerdo para formar gobierno ha desembocado en una investidura fallida. López Miras se ha quedado a dos votos de lograr ser reelegido presidente de la comunidad autónoma con el rechazo del PSOE, Vox y el Grupo Mixto, que está representado por dos diputados de Podemos.

En concreto, tras la votación nominal de viva voz de los 45 diputados que conforman el hemiciclo, el candidato ha contado únicamente con los 21 votos a favor del PP y los 24 en contra del resto de partidos.

“��ÚLTIMA HORA



Fernando López Miras no obtiene el apoyo necesario en su investidura para presidir la Región de Murcia y se someterá a una nueva votación el 10 de julio



▶https://t.co/0Ix6dDs3KF pic.twitter.com/Y89qcNuje3“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 7, 2023

López Miras ha lamentado que si no se deposita la confianza en quien "debe estar al frente de la gestión" los próximos cuatro años, "persistirá un bloqueo institucional, que los ciudadanos de la Región no se merecen y que la sociedad no se puede permitir": "No nos eligieron para eso".

Ahora, tendrá que enfrentarse a una nueva votación el próximo lunes, 10 de julio, en la que solo necesitará mayoría simple –conseguir más 'síes' que 'noes'– para resultar elegido, algo posible si finalmente Vox decidiese abstenerse.

López Miras ofrece a Vox llegar "a un acuerdo programático" Durante su intervención en la segunda sesión del debate, el candidato 'popular' ha reiterado la petición a Vox para que no bloquee su investidura y ha ofrecido para ello al partido ultra llegar "primero a un acuerdo programático" para después ver "los mecanismos" para llevar a cabo su cumplimiento. "Hoy mismo estamos en disposición de sentarnos a dialogar. Si hay acuerdo programático se podrá llegar después a un acuerdo como el de Baleares", les ha dicho, en referencia al pacto por el que Marga Prohens (PP) gobernará en solitario con la abstención de Vox. "Lo que es evidente es que tenemos un buen número de coincidencias en los objetivos a lograr y en la forma de hacerlo posible", ha señalado López Miras. PP y Vox no varían sus posiciones iniciales en Murcia y seguirán negociando para intentar llegar a un acuerdo "Ambas formaciones, la suya y el Partido Popular, creemos en la libertad frente al intervencionismo; y pensamos que es fundamental reducir la presencia de la Administración a aquello en que verdaderamente tiene un papel que ejercer y confiar plenamente en la capacidad de los ciudadanos", ha afirmado. A pesar de ello, ha advertido a Vox de que, en su opinión, "votar lo mismo que el PSOE y que Podemos" no es "lo que sus votantes quieren", por lo que ha pedido que "se respete la mayoría que decidieron los murcianos y se posibilite formar un gobierno".

Vox le acusa tener "intereses electorales" Sin embargo, el portavoz de Vox, José Ángel Antelo, ha reafirmado su negativa a apoyar la investidura. El diputado ha recriminado a López Miras que esté dispuesto a "sacrificar" la formación del Ejecutivo autonómico a cambio de beneficiar la campaña electoral de Alberto Núñez Feijóo, y ha dicho: "Está convirtiendo a los ciudadanos en prisioneros de los intereses electorales" del PP. "El lunes tiene la responsabilidad, si quiere ser presidente de esta Región y tener un gobierno fuerte, estable, de 30 diputados, pero no mire a los lados, no me pida imposibles de que me abstenga, porque es imposible, no es razonable", ha dicho Antelo en el turno de contrarréplica. Una vez más, le ha señalado por gobernar con "tránsfugas", que "es lo peor que hay en la democracia", y ha defendido que su partido no tiene otra opción, por lo que depende de la "gestión del PP". Ha recordado, en ese sentido, que "la generosidad de Vox en la Región está sobradamente acreditada", porque en 2019 la formación propició que el candidato del PP "fuera investido presidente, un acuerdo de gobierno que contenía medidas de sentido común, buenas para el conjunto de la ciudadanía y que el PP traicionó en su totalidad".