La constitución de la Asamblea Regional de Murcia ha abierto un frente en PP y Vox. Este miércoles, en la sesión constituyente del parlamento autonómico, ha sido elegida como presidenta la diputada 'popular' Visitación Martínez. En la Mesa el PP obtiene tres asientos y el PSOE los otros dos, mientras que Vox se queda fuera, lo que este partido ha denunciado como un "veto". El presidente del partido en esta comunidad, José Ángel Antelo, ha advertido que "Génova ha decidido que en la Región de Murcia hay que ir a elecciones".

En una rueda de prensa tras la constitución de la Cámara autonómica y visiblemente enfadado, Antelo ha asegurado que se siente "perplejo" al comprobar que el presidente del PP murciano y candidato a presidir la comunidad, Fernando López Miras "ha vetado en la mesa" la presencia de Vox, a pesar de que el partido representa al 18% del electorado.

En su opinión, el "veto" a Vox es una imposición nacional, ya que Miras "no tiene problema en pactar con quien haga falta", como ya hizo en la pasada legislatura, llegando a acuerdos con tránsfugas y manteniendo una difícil estabilidad, ha indicado. "Quieren que regalemos los votos y eso no es posible, no podemos faltar el respeto a los votantes", ha subrayado, y ha asegurado que han "entendido el mensaje a la primera", ya que cuando hay una mano tendida "tiene que recogerla alguien, y no la han querido recoger, han vetado a la tercera fuerza política".

Abascal tacha de "profundo error" que el PP deje fuera a Vox También se ha pronunciado sobre lo ocurrido este miércoles el líder de Vox, Santiago Abascal, quien ha tachado de "profundo error" que el PP deje fuera a su partido y se reparta con el PSOE la Mesa, lo que ha achacado a "cálculos de política nacional" del líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo. En una entrevista en Servimedia, ha interpretado que lo sucedido en Murcia responde al "intento de Génova 13" y de Feijóo de "dinamitar los siguientes acuerdos con Vox" en clave autonómica y local, y le ha advertido de que pretender que su partido "mire para otro lado" o que "entregue sus votos gratis al PP en Murcia es algo que está fuera de la realidad". Según Abascal, "no es posible" pretender que Vox, que "representa a un 18% de los murcianos" tras las elecciones del 28 de mayo, "actúe como si no existiese". "Quien plantea esto se equivoca profundamente", destacó, al tiempo que aseguró que le da "mucha pena" que se "prive" a los murcianos de una "alternativa" como la de la Comunidad Valenciana y Castilla y León.

El PP critica que Vox reclamara la presidencia de la Asamblea En respuesta, el PP ha denunciado que "lo que Vox quería era la presidencia de la Asamblea", mientras que ellos defienden estar "legitimados" para tener este puesto al haber obtenido 21 diputados y casi el 43% de los votos. En rueda de prensa tras la votación, Joaquín Segado, del PP, ha mantenido, a pesar de este choque, la "mano tendida" para "seguir hablando y entablar las conversaciones que sean necesarias para conseguir un gobierno fuerte, sólido y estable". “Joaquín Segado (PP): "Lo que Vox quería era, con su representación, tener la Presidencia de la Asamblea Regional. Nosotros hemos defendido que esta pertenece al partido que ha obtenido 21 diputados y un 43% del apoyo de los ciudadanos, el PP"https://t.co/rscwNdtsL3 pic.twitter.com/QghnzbJFQB“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) June 14, 2023 En la Comunidad Valenciana, donde PP y Vox ya han alcanzado un acuerdo para compartir Gobierno autonómico, los de Abascal han obtenido la presidencia de la cámara. La situación en las dos comunidades, sin embargo, es distinta. En Murcia, el PP suma más que toda la izquierda junta y se ha quedado a dos diputados de la mayoría absoluta, por lo que le valdría con la abstención de los nueve diputados de Vox para revalidar la presidencia autonómica. En la Comunidad Valenciana, los 'populares' necesitan más a Vox, ya que han obtenido 40 diputados frente a los 46 de la izquierda, y necesitan el sí de los de Abascal. La nueva presidenta de la Asamblea, Visitación Martínez, ha sido elegida en segunda vuelta al no contar con mayoría absoluta en primera ronda, ya que el resto de partidos del hemiciclo ha votado por su cabeza de lista electoral. En la segunda vuelta se ha disputado la Presidencia de la Mesa con el parlamentario socialista Alfonso Martínez Baños, quien ha obtenido el apoyo de sus 13 compañeros de partido y de los dos de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde. Ocho de los nueve diputados de Vox se han abstenido, mientras que el noveno ha votado nulo, lo que ha dado la Presidencia a Visitación Martínez, quien ha obtenido los 21 votos de los diputados del PP. El pasado 28 de mayo, el PP ganó las elecciones en la Región. El candidato 'popular' Fernando López Miras obtuvo un 42,8% de los votos y 21 escaños, más que toda la izquierda junta y cinco más que en 2019. A pesar de los buenos resultados, no logró la mayoría absoluta fijada en 23 y necesita del apoyo de Vox para poder gobernar. El PP gana en la Región de Murcia y suma más escaños que toda la izquierda junta ANDREA VOINESCU