El PP gana las elecciones en la Región de Murcia. Como preveían los sondeos, el candidato 'popular' Fernando López Miras ha ganado las elecciones con un 42'8% de los votos y ha conseguido 21 escaños, más que toda la izquierda junta y cinco más que en 2019. A pesar de los buenos resultados, no consigue la mayoría absoluta fijada en 23 y necesitará el apoyo de Vox para poder gobernar.

Este 28 de mayo, el PP murciano ha recuperado las mayorías con las que ha gobernado en esta comunidad desde 1995, y ha sumado cinco diputados respecto a los resultados de 2019 y casi iguala a los 22 con los que formó gobierno, hace ocho años, el entonces candidato 'popular', Pedro Antonio Sánchez.

López Miras: "Los murcianos nos han dado un gobierno sin ataduras"

El ganador de las elecciones en la comunidad, el 'popular', Fernando López Miras, ha salido a celebrar junto a su compañero de partido y ganador a la alcaldía de Murcia, José Ballesta, los buenos resultados de la noche electoral.

López Miras ha reivindicado sus buenos resultados y ha subrayado que los murcianos le han dado un gobierno "sólido, fuerte, en solitario y sin ataduras", algo que ha pedido durante toda la campaña para no tener que formar un nuevo gobierno de coalición. No obstante, el 'popular' no ha conseguido la mayoría absoluta fijada en 23 escaños y necesitará de la abstención o el apoyo de Vox para convertirse en el líder del Ejecutivo regional.

Durante una entrevista con 'La Hora de la Uno', López Miras rechazó formar un nuevo gobierno de coalición y le trasladó la responsabilidad a los de Santiago Abascal. "Vox tendrá que decidir si va a bloquear la investidura junto con Podemos y PSOE o la va a facilitar", sentenció.

Durante su discurso, López Miras ha hecho hincapié en la gran cantidad de votantes que le han dado su confianza y recordado que han obtenido el mejor resultado desde el año 2011. "La práctica totalidad del mapa de Murcia se ha teñido de azul", ha celebrado.

En su valoración ha asegurado que los resultados en Murcia muestran el rechazo de los ciudadanos a las "políticas sanchistas" y que "hoy en Murcia empieza el camino de Feijóo hacia la Moncloa".