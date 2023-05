Juan Jesús Vivas ha sido el candidato más votado en Ceuta, con 9 escaños, los mismos que cosechó en 2019, según los resultados de las elecciones autonómicas del 28M en esta ciudad autónoma. El segundo partido con más votos ha sido el PSOE de Juan Gutiérrez, que pierde un escaño y se queda en 6. Vox, con Juan Sergio Redondo a la cabeza, ha perdido un diputado y suma 5 escaños. Fátima Hamed, la candidata de Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha obtenido 3 escaños (frente a los 2 de 2019) y Mohamed Mustafa, de Ceuta Ya!, ha logrado 2 (obtuvo 1 en las anteriores elecciones). La participación ha sido del 57,21%, un 0,30% más que hace cuatro años.

A partir de ahora, las posibles coaliciones para formar Gobierno se complican después de las desavenencias entre PP y Vox durante esta última legislatura. El candidato popular, que lleva 22 años consecutivos en el cargo, había avisado de que solo se postularía a la reelección si era la lista más votada y si mejoraba los resultados de hace cuatro años, algo que ha sucedido, aunque no se ha traducido en un mayor número de escaños.

El actual presidente ceutí intentará afrontar una nueva legislatura en el cargo, a pesar de que la mayoría absoluta que le hubiera permitido maniobrar con total autonomía política ha quedado lejos. "Estamos legitimados para ello, hay que respetar la voluntad de los ciudadanos, el PP ha ganado a una notable diferencia y nadie que no haya sido la lista más votada debería presentarse a la investidura", ha asegurado.

"Ya dijimos con quién no íbamos a pactar"

"Toca dialogar para garantizar la gobernabilidad", ha añadido Vivas tras conocerse los resultados, pero ha dejado claro que no pactará con Vox. El fallido pacto llevó al candidato popular y actual presidente ceutí a asegurar que no volverá a intentar ningún acuerdo con la formación de extrema derecha, un punto en el que ha insistido después de conocerse los actuales resultados. "No vamos a engañar a quienes votaron al PP, y lo que dijimos sobre posibles pactos, lo vamos a cumplir. Tendremos que hablar con todo el mundo, pero pactar ya dijimos con quién no íbamos a pactar", ha mantenido Vivas.

"Estabilidad, convivencia, progreso y bienestar serán nuestros principales objetivos después de unas elecciones donde aspirábamos a alcanzar la mayoría pero no ha sido posible", ha comentado, y ha añadido que "hay que buscar la gobernabilidad primando siempre el interés general de Ceuta porque el PP es el partido de la moderación, la centralidad y la unidad de los ceutíes y a estas personas no las vamos a defraudar".