La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP) ha logrado la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas de este domingo, lo que consolida su hegemonía y le permitirá gobernar en solitario durante los próximos cuatro años.

Con casi el 100% del voto escrutado, el Partido Popular obtiene 71 asientos en la Asamblea de Madrid -tres por encima de los 68 que marca la mayoría absoluta- y el 47,23% de los votos. Más Madrid se mantiene como segunda fuerza más votada (27 escaños y 18,42% del voto), por delante del PSOE (27 escaños y 18,25%) y Vox (10 escaños y 7,28%).

El PSOE de Juan Lobato , con 27 escaños, también mejora en tres sus cifras respecto a 2021, pero no ha podido revertir el 'sorpaso' que entonces le endosó Más Madrid y se mantiene como tercera fuerza, aunque a apenas un puñado de votos de la formación de Mónica García.

Más Madrid, con Mónica García al frente, se mantiene como segunda fuerza y obtiene 27 diputados, tres más que en los últimos comicios, beneficiándose del batacazo de Podemos, que con Alejandra Jacinto como candidata no ha obtenido representación en la Puerta del Sol al quedarse en un 4,75% de los votos -por debajo del 5% necesario para entrar en la Asamblea- y perdiendo los 10 escaños que logró Pablo Iglesias dos años atrás.

Esta contundente victoria refuerza la figura de Ayuso, que apostó fuerte en 2021 al deshacer su alianza con Ciudadanos y forzar la repetición electoral . Dos años después, obtiene cinco asientos más en la Asamblea de Madrid y no requiere de ningún tipo de pacto para poder sacar adelante su programa.

"El impresionante resultado de mayo del 2021 no sólo se ha repetido sino que ha ido a más y eso significa que no hemos defraudado y que este gran camino se ha ensanchado para que podamos gobernar para todos los madrileños, para la inmensa mayoría de los españoles y lo más importante, por hacerlo en libertad", ha indicado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El PP también logra mayoría en la capital de España

La alegría en el PP madrileño ha sido doble, ya que también han conseguido mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Madrid, donde José Luis Martínez-Almeida podrá gobernar en solitario los próximos cuatro años.

Almeida ha logrado los 29 concejales que marca la mayoría absoluta, 14 más que en 2019, cuando logró la Alcaldía gracia a un pacto de gobierno con Ciudadanos. Como vaticinaban las encuestas, la formación liderada por Begoña Villacís no ha logrado representación y se queda fuera del Palacio de Cibeles.

Más Madrid, con Rita Maestre, es la segunda fuerza, con 12 concejales, aunque pierde siete respecto a 2019. Por detrás, el PSOE de la exministra Reyes Maroto ha aumentado tres escaños, hasta un total de 11, pero se mantiene como tercera fuerza.

Vox, con Javier Ortega Smith, consigue cinco escaños, uno más, pero no tendrá influencia en el Gobierno municipal gracias al amplio triunfo de Almeida. Podemos, que presentaba al exatleta Javier Sotomayor como candidato, no ha alcanzado representación al no lograr por un escaso margen el mínimo del 5% de los votos.