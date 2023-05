El PP de Alberto Núñez Feijóo ha ganado las elecciones municipales del 28 de mayo con siete millones de votos y más de 23.000 concejales en toda España, imponiéndose al PSOE con más de medio millón de papeletas de diferencia. Los populares han arrasado en Madrid y han teñido de azul el mapa político de España, arrebatando a los socialistas la Comunidad Valenciana, Aragón, La Rioja, Baleares, Extremadura y la ciudad de Sevilla, entre otros, aunque en todo caso necesitarán el apoyo de Vox para gobernar en la mayoría de regiones, algo a lo que los de Feijóo aún no se comprometen.

A gritos de 'Ayuso, presidenta' y 'Feijóo a la Moncloa', varios miles de personas con banderas de España y del PP se han concentrado a las puertas de la sede del partido para celebrar la victoria. "Damos el primer paso para un nuevo ciclo político que vamos a abrir para todos en los próximos meses", ha señalado el líder del PP, destacando la victoria "con claridad" que ha obtenido su partido, que en su opinión representa "que hay otra forma de hacer política".

Los populares, de la mano de Isabel Díaz Ayuso, han obtenido la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid con 71 diputados; mientras que en el Ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida ha hecho lo propio al obtener con 29 de los 57 concejales que estaban en juego en estos comicios. Además, los de Feijóo han obtenido la mayoría de escaños en La Rioja y en la ciudad autónoma de Melilla.

"La próxima vez que quieran transformar España, que lo pongan en un programa electoral. La próxima vez que quieran gobernar con quien no dormirían, que primero lo digan a las bravas y luego diga España si esto es lo que quiere", ha recalcado Ayuso, en un claro mensaje hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un mensaje que ha compartido Almeida, quien ha dicho que esta noche "ha empezado la derogación del 'sanchismo'".

"Los resultados revelan que en España hay un enorme deseo de cambio y para ese cambio la alternativa es el PP. Y es imparable", ha destacado previamente la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien ha tildado de "contundente e inapelable" la victoria de este domingo. "Hoy somos millones los españoles que hemos dicho que sí es posible una manera distinta de gobernar, una política responsable que no confronta, que defiende los intereses generales y que se centra en los españoles y sus problemas", ha recalcado.

Además de las dos mayorías absolutas en la Comunidad de Madrid y La Rioja, el PP se ha impuesto como primera fuerza en hasta cinco regiones: la Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares, Cantabria, Murcia; así como la ciudad autónoma de Ceuta. Además, en Extremadura tendría opciones de gobernar ya que, aunque el PSOE haya ganado los comicios , no tendría opciones de sumar con otra formación. No obstante, en todas ellas los de Feijóo dependerían de Vox para formar gobierno .

En el caso de que, como hasta ahora, el PSOE se oponga a acordar que gobierne la lista más votada, el PP deberá abrir el escenario de los pactos, que pasan por Vox. Y lo harían con la baza de que los socialistas han rechazado su alternativa , recalcan, responsabilizando así a este partido de los acuerdos con Abascal, determinantes y no exentos de riesgo a seis meses de las elecciones generales.

El PP, por su parte, no quiere hablar de pactos con Vox y, hasta conocer los resultados de la jornada electoral, confiaba en llegar a un pacto con el PSOE para que gobernase la lista más votada. Feijóo estaba incluso dispuesto a "sacrificar" la formación de gobiernos encabezados por el PP a cambio de que triunfe un acuerdo que defiende desde hace años y que incluyó en su plan de regeneración democrática. Cierto es que el PP ha gobernado en plazas donde no fue la plaza más votada en las pasadas elecciones municipales y autonómicas de 2019 como la Comunidad de Madrid , la Región de Murcia o Castilla y León .

Sin embargo, ese objetivo no ha sido posible en la mayoría de comunidades y los de Feijóo se verán obligados a pactar con Vox si quieren formar gobierno. De momento, la formación que preside Santiago Abascal ya ha avisado que no les darán sus votos gratis . "Que nadie espere regalos por parte de Vox, que nadie espere que Vox vaya a aceptar ningún tipo de chantaje o de trágala", ha recalcado el líder de la formación este domingo, tras conocer los resultados.

Tras superar una de las crisis más profundas de su historia, que llevó a la salida abrupta de Pablo Casado , el líder de la formación ha llamado durante toda la campaña a los votantes del PSOE "avergonzados" con las políticas del Gobierno, a los que se decantaron en su día por Ciudadanos y que ya no están "ilusionados" con el proyecto y a los que hicieron lo propio con Vox. A todos ellos instó a reunificar sus votos en torno al PP , con el fin de conseguir una mayoría suficiente que les permita gobernar en solitario.

Objetivo: La Moncloa

Con todo, desde el PP confían en que el extraordinario tirón de este domingo sirva a Alberto Núñez Feijóo como trampolín hacia La Moncloa. "Lo que pasa en Madrid, resuena en toda España", han coincidido tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid como el alcalde de la capital.

Feijóo, por su parte, ha reconocido que este no es su momento, sino el de los candidatos que han obtenido la victoria este 28M. "Sé que mi momento llegará si los españoles quieren. Este es el momento de los candidatos que han ganado, no es mi momento, pero sí es el momento del partido que presido. Muchas gracias", ha finalizado. El broche final a los discursos de Feijóo, Ayuso y Almeida, lo ha puesto la canción 'The final countdown' (la cuenta atrás) de Europe, después de que los tres lídere hubieran saltado y botado desde el escenario a petición de los asistentes.

"Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP: "Hemos recuperado la mejor versión de nuestro partido [...] España ha iniciado un nuevo ciclo político. Es la victoria de otra forma de hacer política"

Posteriormente, en declaraciones a los medios, el líder del PP ha sido preguntado por los pactos con Vox y ha dicho que en este momento en lo que estaba era en saber "con exactitud" en cuántos sitios ha ganado el PP, porque querían hacer un "recopilatorio" y ver "cómo estás las cosas". Asimismo, ha explicado que este lunes habrá una reunión del comité de dirección del partido y el martes se reunirá la Junta Directiva, máximo órgano del partido entre congresos, para hacer un análisis más detallado de los resultados.