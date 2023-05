El PSOE ha reducido su poder territorial a la mínima expresión respecto a 2019, cuando tiñó el mapa de rojo con nueve gobiernos autonómicos y 15 capitales de provincia. En estas elecciones del 28 de mayo, los socialistas pierden la Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón, La Rioja y Baleares frente a un PP que ha dado un vuelco al escenario y que puede sumar con Vox. En cambio, el Partido Socialista retiene la mayoría absoluta en Castilla-La Mancha y también podría mantener los gobiernos en Asturias, Navarra y Canarias, dependiendo de los pactos con otras formaciones. A nivel municipal, el PSOE pierde su principal bastión, que era Sevilla, y otras 14 capitales de provincia, entre ellas Valladolid, Castellón y Palma, y no ha logrado su objetivo de ser fuerza mayoritaria en Barcelona.

A nivel autonómico, los socialistas han sido la fuerza más votada en cuatro de las 12 comunidades donde había elecciones: Castilla-La Mancha, Asturias, Canarias y Extremadura, a diferencia de en 2019 cuando ganaron las elecciones en diez autonomías. En términos municipales, han obtenido un 28,11% de los votos, un 1,2% y casi 400.000 votos menos de lo que lograron en 2019. Esto, sumado a la caída generalizada de Podemos y muchos partidos de izquierda y a un PP que ha mejorado considerablemente sus resultados (también Vox), ha hecho que el mapa territorial se tiña principalmente de azul.

La ministra de Educación y portavoz de la Ejecutiva socialista, Pilar Alegría, ha reconocido que el resultado ha sido “malo” para el partido y que no era “en absoluto” el que los socialistas esperaban. También ha hecho autocrítica y ha llamado a la “reflexión” para los próximos meses: “Debemos esforzarnos más para lograr esa confianza en las próximas elecciones” (...) "Recogemos el guante, entendemos el mensaje y desde ya nos ponemos a trabajar con más intensidad". Asimismo, ha hecho un diagnóstico de estas elecciones. “El Partido Popular ha absorbido todo el voto de Ciudadanos y también queda claro que muchos de esos gobiernos que ahora se tendrán que constituir en distintos ayuntamientos y en diferentes comunidades autónomas solo serán posibles con la suma del Partido Popular y el partido de la ultraderecha de Vox".

El PSOE pierde la mayoría de sus comunidades

Haciendo un repaso de las autonomías que tenía el PSOE hasta la fecha, uno de los golpes más duros para los socialistas es la pérdida de la Comunidad Valenciana, hasta ahora gobernada por Ximo Puig en coalición con Compromís y Unides Podem. Aquí se da una paradoja, porque los socialistas han mejorado considerablemente sus resultados, pasando de 27 a 33 diputados gracias a un 29,7% de votos. Pero los números no dan para sumar con los 14 de Compromís y Unides Podem sale de la asamblea regional. Por contra, la arrolladora victoria del PP con 40 escaños y los 13 de Vox prevén un pacto de derechas para un gobierno ‘popular’. Ante los medios, Puig ha dado las gracias a los electores por haber otorgado al PSPV-PSOE "más votos que en 2015 y 2019", pero ha admitido que ha sido "insuficiente". Con todo, ha pedido que se preserve "la unidad social", se evite "caer en trincheras" y se tenga en cuenta que “empieza de nuevo el tiempo de la palabra”.

Los socialistas también serán desbancados en Extremadura, que era una de las tres comunidades donde gobernaban hasta ahora en solitario junto Asturias y Castilla-La Mancha. Este 28M, el PSOE de Guillermo Fernández Vara ha sufrido una importante caída pasando de 34 a 28 escaños, empatando con el PP, y no logrará sumar con los cuatro de Podemos. En cambio, los cinco diputados de Vox tienen la llave para un Ejecutivo de los ‘populares’. "Asumo la responsabilidad en primera persona, es mi culpa", ha dicho ante los medios.

En La Rioja, la todavía presidenta Concha Andreu saldrá del gobierno autonómico ante la mayoría absoluta del PP (17 diputados). Aquí, los socialistas pierden tres escaños de los 15 que lograron hace cuatro años.

En Aragón, llega el fin del gobierno cuatripartito encabezado por Javier Lambán con PSOE, Podemos, La Chunta y el PAR, que no suman ni siquiera con Aragón Existe. Los socialistas, además, pierden peso en la asamblea con un representante menos (23). Por contra, PP (27 diputados) y Vox (siete) alcanzan la mayoría absoluta (situada en 34). "El tsunami que ha arrasado en otras comunidades de España nos ha arrasado también a nosotros", ha reconocido Lambán en rueda de prensa, en la que ha dicho que tendrá que reflexionar en qué puede ser más útil a partir de ahora.

Los socialistas también se quedan sin el gobierno de las Islas Baleares tras dos legislaturas de mando socialista. El PSOE pierde un escaño respecto a los 19 de 2019 y no tiene opciones de reeditar su actual coalición de gobierno (con Podemos y Més per Mallorca). El Partido Popular y Vox, en cambio, han experimentado una fuerte subida y no tendrán dificultades en desbancar a la izquierda si suman sus 25 y ocho escaños, respectivamente.

El PSOE también sale del gobierno de la ciudad autónoma de Melilla, donde compartía hasta ahora ejecutivo con Coalición por Melilla. Y es que el PP ha logrado mayoría absoluta.