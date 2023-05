Podemos ha sufrido este 28M un importante varapalo. Empeora sus resultados en todas las comunidades y los principales ayuntamientos, y deja de ser la llave en los territorios donde formaba parte de la coalición de izquierdas gobernante, como la Comunidad Valenciana, Aragón o Baleares. Todos salvo Navarra. Se queda además fuera de varios parlamentos autonómicos clave para el partido, como el valenciano o el de Madrid, y también en del de Canarias.

A nivel municipal, no obtiene tampoco representación en el Ayuntamiento de Madrid -por poco más de una décima- y no entra en el de Valencia. Las marcas con presencia de la formación morada, como Zaragoza en Común, Con Andalucía en Sevilla o Barcelona en Comú también empeoran sus resultados respecto a las últimas elecciones –la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha quedado en tercera posición y dependerá de los pactos para seguir en el poder-.

El partido quería obtener unos buenos resultados no solo para mantener gobiernos autonómicos y municipales clave, sino también para poder negociar con Yolanda Díaz en una posición de fuerza la conformación de una candidatura conjunta para las elecciones generales. Tampoco los resultados de las formaciones que apoyan a la vicepresidenta en su plataforma Sumar, como Más Madrid o Compromís, han sido los esperados, aunque su caída no ha sido tan contundente.

La caída de Podemos ha sido especialmente dolorosa en la Comunidad Valenciana. Allí, donde era la tercera pata del Gobierno del Botànic, pierde sus ocho diputados. Y en Madrid, donde en las últimas elecciones de 2021, con Pablo Iglesias al frente, obtuvo diez diputados, ahora se queda fuera de la Asamblea, aunque por poco más de una décima. La comunidad es una pieza simbólicamente importante para el partido, que nació aquí y lanzó la candidatura de Iglesias para evitar desaparecer en los comicios de hace dos años.

En algunas comunidades clave, el desplome de Podemos ha sido la principal grieta por la que se ha producido la pérdida de apoyos a los bloques de izquierda en los que gobernaba. En Baleares, cinco de los seis diputados que ha perdido el tripartito gobernante corresponden a la formación morada. Precisamente la socialista Francina Armengol ha criticado veladamente el papel de sus socios: ha subrayado que el PSIB "ha aguantado", con solo un diputado menos, y que "cada uno tendrá que dar sus explicaciones". También en la Comunidad Valenciana la principal caída del tripartito se debe a Podemos: este pierde ocho diputados, mientras que Compromís ha obtenido dos menos y el PSOE ha aumentado en cuatro.

Llaman a la unidad de la izquierda

La líder de la formación y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha reconocido unos "malos" resultados. "Ahora toca ponerse a trabajar porque aunque a veces retrocedamos, esta fuerza política va a estar siempre al servicio de la gente", ha escrito en Twitter.

“La derecha y la extrema derecha tienen hoy aún más poder. Hemos puesto todo nuestro entusiasmo y nuestra valentía pero nuestros resultados son malos. Ahora toca ponerse a trabajar porque aunque a veces retrocedamos, esta fuerza política va a estar siempre al servicio de la gente.“ — Ione Belarra (@ionebelarra) May 28, 2023

La candidata a la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, ha reconocido los "malos resultados" y ha hecho un llamamiento a la unidad de la izquierda: "Se constata con claridad la necesidad de la unidad de las fuerzas progresistas con ese motor de Podemos, solo así será posible ganar la confianza de la ciudadanía".

"Hemos salido de cero y nos hemos quedado a una décima", ha señalado el candidato a la Alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor, que ha instado al bloque progresista a "rearmarse". "La democracia está herida de muerte, durante esta campaña ha habido medios de comunicación donde no he salido en ninguna parte, no me han recogido una declaración", ha criticado.