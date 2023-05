La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido este sábado que las próximas elecciones del 28M "van de sacar a la derecha" pero, sobre todo, de "que Podemos tenga fuerza", porque sin su partido en los gobiernos "la derecha política, mediática y judicial le tuerce el brazo al PSOE" y "manda igual".

Así lo ha asegurado en un acto centrado en los avances en derechos LGTBI en un lugar simbólico para el colectivo, la plaza Pedro Zerolo del barrio madrileño de Chueca, y donde ha estado acompañada de la secretaria general del partido y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y de los candidatos de la formación a la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, y al Ayuntamiento de la capital, Roberto Sotomayor.

Podemos ha reivindicado la aprobación de las leyes promovidas por el Ministerio de Igualdad, como la ley trans y la del 'solo sí es sí', como "una victoria rotunda" que pone a España "a la vanguardia de los derechos feministas y LGTBI" y sitúa a nuestro país como una "referencia mundial", según ha señalado Belarra.

Montero: "En la ley trans estuvimos a punto de retroceder en derechos"

Montero, la principal responsable de la ley trans -un tema que ha sobrevolado todo el acto, ha reconocido que "no ha sido fácil que llegara al BOE, ni poner en el centro del debate los derechos de las personas trans, ni ganar ese debate". "En la ley trans estuvimos a punto de retroceder en los derechos de las infancias trans, y si no es así es porque el PSOE no consiguió que el PP pactara con ellos", ha afirmado, en referencia a la propuesta para limitar la libre autodeterminación de género a los mayores de 16 años, lo que no llegó a salir adelante.

"Cuando las cosas se pusieron difíciles, este espacio político fue el único espacio que no dudó de que los derechos trans son derechos humanos, fue el único que estuvo dispuesto a dar la cara y desmontar bulos y cuando nos decían que las mujeres trans eran hombres con pelucas que se iban a meter en los baños de las mujeres para violarlas. Malditos mentirosos", ha incidido, en la misma línea que Belarra.

Por su parte, Santiago ha hecho un repaso a la historia de lucha por los derechos LGTB del PCE y de Izquierda Unida, que se presenta en coalición junto a Podemos. Aunque la formación morada es un partido nuevo, "UP lleva más 50 años luchando por los derechos del colectivo y por el feminismo, porque la lucha que hizo el PCE e IU es la misma lucha. Hay muchas discriminaciones que son también lucha de clases, como no poder acceder a una vivienda por ser una mujer lesbiana o no poder acceder a un empleo por ser trans", ha ejemplificado.

En cuanto a los candidatos en Madrid, Sotomayor ha cargado duramente contra el actual alcalde y candidato del PP, José Luis Martínez-Almeida, del que ha asegurado que "Almeida es un facha que encabeza un gobierno homófobo que no entiende de diversidad, ni tolerancia,ni amor". Si Podemos entra con fuerza en el Ayuntamiento, "Almeida es historia", ha señalado. Mientras, Jacinto, ha reivindicado las luchas del colectivo como un "faro, una guía" para el resto de avances sociales, y ha criticado como una "gilipollez" las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en las que afirmaba que ser trans era una "moda" o que podía llamar en femenino a uno de sus consejeros.

La encargada de abrir el acto, la histórica activista trans Mar Cambrollé -que cierra simbólicamente la lista de Podemos a la Asamblea de Madrid-, ha defendido que la ley trans es "es el avance más importante en 45 años de democracia" y ha puesto el toque de humor al animar a "maricones, bolleras y travelos" a "mover el culo, pero no solo en los cuartos oscuros, que también, sino para votar progreso, para votar Unidas Podemos".