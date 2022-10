El grupo parlamentario socialista propone modificar la ley trans para que los menores de 16 años y mayores de 12 necesiten una autorización judicial para poder cambiar de sexo en el registro, según un documento de preenmiendas que todavía no es definitivo.

Así lo recoge en una de sus preenmiendas a la ley, que en el texto original contempla la posibilidad de que los mayores de 14 años y menores de 16 puedan presentar solicitud por sí mismas asistidas por sus representantes legales. En su lugar, los socialistas plantearían que deban contar con autorización judicial para la modificación de la mención registral de sexo.

Por otro lado, el PSOE presentaría otra modificación por la que establece que en caso de que se quiera revertir el cambio de sexo en el registro, se tendrá que obtener aprobación judicial a través del expediente de jurisdicción voluntaria. Actualmente, el proyecto de ley contempla que este segundo cambio en el registro se pueda solicitar a partir de los seis meses a través del mismo procedimiento regulado, que no requiere autorización judicial en mayores de 14 años.

En empleo, plantea eliminar la mención expresa a las personas trans, con especial atención a las mujeres de este colectivo, en los planes de igualdad y no discriminación.

También plantea no equiparar la violencia intragénero (la que tiene lugar dentro de la pareja LGTBI) con la violencia machista. Se hablaría entonces de violencia doméstica, la ejercida entre familiares.

Fuentes de Igualdad han indicado que harán las valoraciones de las enmiendas socialistas cuando sean presentadas. No obstante, subrayan que "lo más urgente" ahora es cerrar un calendario de tramitación que permita culminar la ponencia el próximo 18 de noviembre para que la ley esté aprobada a finales de año.

La Plataforma Trans se concentra en Ferraz

Alrededor de un centenar de personas convocadas por la Plataforma Trans se han concentrado este viernes ante la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para protestar contra la nueva ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la ley trans solicitada esta semana por los socialistas.

Con cánticos como "con Carmen Calvo no estamos a salvo", "sin menores no hay ley trans", "PSOE escucha estamos en la lucha" y "si no hay ley trans habrá furia trans", el colectivo ha exigido a los socialistas que pongan fin al "bloqueo" de la ley y que dejen de "alinearse con la ultraderecha".

La presidenta de la plataforma, Mar Cambrollé, ha avisado de que "este solo ha sido el punto de salida" y que "a partir de hoy va a haber concentraciones ante la sede del partido socialista en todo el territorio español".