Podemos llega al ecuador de la campaña electoral del 28M con un mitin en Zaragoza en el que ha repartido críticas tanto al PSOE como al PP. La secretaria general del partido, Ione Belarra, ha defendido este sábado que la formación morada es la única que cumple con sus promesas electorales, a diferencia de los socialistas. Sobre el presidente del Gobierno, ha asegurado que "unos dicen que es guapo y otros que es elegante", pero ha ironizado: "El Pedro Sánchez que más me gusta es el preelectoral, me encantaría gobernar con él".

"Sería mucho más fácil gobernar con ellos si todo lo que dicen en campaña lo cumplieran después. Pero sabemos muy bien que no es así, siempre Podemos tiene que arrastrar al PSOE para que cumplan, y por eso necesitamos gobernar con más fuerza", ha reivindicado.

Como ha hecho a lo largo de la campaña, Belarra ha planteado el 28M como un "referéndum" por la vivienda. "Votar sí al derecho a la vivienda es votar Podemos, por mucho que ahora mucha gente venga a ponerse la medalla", ha asegurado, y ha añadido que su partido es el único que "se va a dejar la piel porque la ley se cumpla hasta la última coma", en referencia a la recientemente aprobada ley de vivienda, la primera de la democracia.

Este texto ha llegado el BOE, ha señalado la también ministra de Derechos Sociales, porque Podemos está en el Gobierno y "a pesar de los palos en las ruedas que el PSOE ha puesto en estos tres años". "Os pido que votéis valiente para que la ley se cumpla, para que le dejemos a nuestros hijos e hijas un derecho a la vivienda garantizado como el que nos dejaron nuestras madres y abuelas con la educación y la sanidad pública", ha trasladado al público.

Un PP "ofendidito" por la lona del hermano de Ayuso

Belarra tampoco ha ahorrado críticas contra el PP después de la polémica desatada el viernes, cuando Podemos desplegó una gran lona en Madrid en la que hace referencia al polémico contrato de mascarillas que ganó el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, durante la pandemia, un caso sobre el que se abrió una causa judicial que terminó archivada. "Está el PP muy ofendidito porque hemos puesto una lona recordándoles una frase de Casado que se preguntaba legítimamente si era decente cobrar 300.000 euros de dinero público en medio de la peor crisis sanitaria en un siglo", ha apuntado.

Ha respondido a las acusaciones de acoso por parte de los 'populares' asegurando que "acoso es lo que le hicieron a Pablo [Iglesias] e Irene [Montero], estando meses en la puerta de su casa los fascistas alentados por el PP sin que nadie hiciera nada, una casa en la que había tres niños menores de tres años".

"Aquí lo único que hay es que al PP no le gusta mirarse en el espejo, que le digamos que son unos corruptos, que cada vez que tocan un euro de dinero público se lo regalan a sus amigos o se lo meten en el bolsillo", ha añadido la líder de Podemos. Ha considerado que la derecha levanta "cortinas de humo" como ETA o Venezuela durante la campaña "porque no quieren confrontar su proyecto político, porque si dijeran a la gente lo que van a hacer cuando gobiernen, no les votaría absolutamente nadie".