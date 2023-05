La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha asegurado este domingo que las elecciones del 28M "se han convertido en un referéndum sobre el derecho a la vivienda" y ha acusado al PSOE de llevar "tres años poniendo palos en las ruedas" para obstaculizar la ley de vivienda recién aprobada.

Para Belarra, el PSOE, su socio en el Gobierno, "es una fuerza eminentemente conservadora". "Lo único que pretende es poner algunos parches para que parezca que algo ha cambiado", ha sostenido en Mallorca de Unidas Podemos, "la única fuerza que se presenta a estas elecciones y pretende transformar".

La líder de la formación morada ha remarcado que solo por la insistencia de Podemos la parte socialista del Gobierno ha aceptado aprobar una norma que permitirá la limitación del precio del alquiler. Belarra ha pedido el voto para los candidatos de Unidas Podemos en Baleares porque son la garantía de que la ley de vivienda se desplegará con todo su potencial en las islas y ha prometido que trabajará desde el Gobierno para conseguir que en el archipiélago se prohíba la venda de viviendas a no residentes.

"Esto es posible porque este espacio político no le debe ni un solo euro a los bancos, por eso tenemos las manos libres para defender hasta el final las medias que necesita la gente", ha enfatizado.

Iglesias entra en campaña: "orgulloso" del "ruido" con el PSOE

Este domingo también ha tenido lugar el primer acto en campaña del exvicepresidente y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, quien también ha centrado su intervención en la vivienda. Ha reivindicado que Podemos debe estar "orgulloso" del "ruido" y del "conflicto" con el PSOE dentro del Gobierno, pues con ello consigue que se cumpla el compromiso con la ley de vivienda. También cree que debería estar orgullosos de decirle a Pedro Sánchez que "es un error que España se ponga de rodillas frente a la dictadura marroquí y traicione la dignidad histórica del pueblo saharaui".

Frente a ello, ha advertido que quienes piden "no subir los decibelios" y "alzar la voz" están "apuntalando el discurso del patrón y de los poderosos", que marcan el camino a una "izquierda diferente", "distinta" y a la que "no se ataca tanto" si opta por defender sus postulados solo en el parlamento, pero no dentro del Ejecutivo. Así lo ha indicado en un mitin en Las Palmas de Gran Canaria para arropar a Noemí Santana, la candidata a la Presidencia de Canarias por parte de la coalición Unidas Sí Podemos (Podemos, IU y Sí se puede).