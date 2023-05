El presidente de la Región de Murcia y candidato a la reelección por el PP, Fernando López Miras, ha rechazado la posibilidad de formar un Gobierno autonómico de coalición con Vox si ambos partidos obtienen la mayoría tras las elecciones del 28M. Preguntado en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE sobre si pactaría con Vox, le ha trasladado la responsabilidad a los de Santiago Abascal: "Vox tendrá que decidir si va a bloquear la investidura junto con Podemos y PSOE o la va a facilitar".

"No quiero y no voy a formar un Gobierno en coalición, he formado uno y no son eficientes, no son eficaces y siempre hay una parte, que suele ser la parte minoritaria, que prioriza su interés político frente al interés general", ha asegurado, en referencia a su pasado Ejecutivo compartido con Ciudadanos en la primera parte de la última legislatura. Aquella experiencia saltó por los aires con una moción de censura de la formación naranja junto al PSOE "en el momento más difícil de la pandemia", según ha recordado el presidente murciano.

Según las encuestas, ha señalado, "el PP obtendría más diputados que todo el bloque de la izquierda", por lo que su partido estaría "más que legitimado para un Gobierno en solitario". Por ello, ha pedido "que no se divida el voto, que se aúne en el PP, porque la alternativa es el sanchismo y el PSOE".

Según el promedio de sondeos elaborado por DatosRTVE, López Miras ganaría las elecciones autonómicas con 19 escaños. Sumaría más diputados en la Asamblea que toda la izquierda junta, pero todavía necesitaría del apoyo afirmativo de Vox para la investidura y garantizar la gobernabilidad, ya que la mayoría se sitúa en 23 diputados. Vox podría doblar sus diputados actuales y pasar de cuatro a ocho.