López Miras rechaza un Gobierno de coalición con Vox si gana

El presidente de la Región de Murcia y candidato a la reelección por el PP, Fernando López Miras, ha rechazado la posibilidad de formar un Gobierno autonómico de coalición con Vox si ambos partidos obtienen la mayoría tras las elecciones del 28M. Preguntado en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE sobre si pactaría con Vox, le ha trasladado la responsabilidad a los de Santiago Abascal: "Vox tendrá que decidir si va a bloquear la investidura junto con Podemos y PSOE o lo va a facilitar".

"No quiero y no voy a formar un Gobierno de coalición, he formado uno y no son eficientes, no son eficaces y la parte minoritaria prioriza el interés del partido", ha asegurado, en referencia a su pasado Ejecutivo compartido con Ciudadanos en la primera parte de la última legislatura.

Foto: EFE/Marcial Guillén