El presidente del PP y candidato al 23J, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este martes su papel en el cara a cara con el jefe del Ejecutivo y aspirante del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, destacando que "hizo muchas propuestas e incluso preguntas", si bien el líder socialista "no respondió a ninguna de ellas". Además, ha criticado que Sánchez "se encerrase" durante cuatro días en La Moncloa a preparar el debate y tenga "800 asesores" y que todo ello no le haya servido "para nada".

Así se ha pronunciado Feijóo en un acto en Ciudad Real, donde ha vuelto a pedir el voto en las elecciones generales del 23 de julio para conseguir una mayoría suficiente que le permita gobernar en solitario y evitar así el "bloqueo" por parte de otras formaciones. En concreto, ha dicho que para que siga Sánchez en el Gobierno hay varias opciones, entre las que se encuentra "votar al partido 'sanchista', a Sumar, a ERC o a Bildu" y a "aquellos que dicen que gobierne el PP para después bloquear cuando gana el PP en una comunidad autónoma", en una clara referencia a Vox.

Feijóo ha echado en cara al presidente del Gobierno que haya tenido "cuatro días sin agenda" para preparar el debate y se ha preguntado "para qué se encerró medio Gobierno" y sus "800 asesores" en el Palacio de la Moncloa. "¿Para qué señor Sánchez?, Explíquenos para qué. La respuesta está ahí: para nada", ha exclamado, ante un público entregado, que gritaba 'Váyase señor Sánchez'.

El líder popular ha defendido que "intentó debatir" con el presidente del Gobierno, ofreciéndole un pacto para que gobierne la lista más votada , a lo que Sánchez le instó a que se lo dijera a Guillermo Fernández Vara en Extremadura, que ganó las elecciones pero no podrá gobernar tras el acuerdo de gobierno alcanzado por PP y Vox. "Con esto hubiéramos acabado el debate (...) e iríamos a votar sabiendo quién va a ser el presiente del Gobierno, que no debe ser otro que aquel que salga de las urnas", ha criticado.

El PP cree que Feijóo ganó con "contundencia"

Posteriormente, en un corrillo con periodistas, Feijóo ha opinado que a Sánchez "no le ha salido bien" el debate, porque a su juicio "no fue capaz de contrarrestar datos y afirmaciones" al ser un encuentro "paritario" muy distinto a los 'cara a cara' celebrados en el Congreso o el Senado durante esta legislatura. "Cuando me senté sabía que el debate iba a salir bien, lo que no sabía es que iba a salir tan bien", ha dicho. Aun así, ha insistido en "rebajar la euforia" porque aún "no han ganado las elecciones".

Además, ha vuelto a rechazar participar en un debate a cuatro porque en su opinión eso es "darle alas a Abascal y a Sánchez" y opta por celebrarlo a siete, incluyendo a ERC y Bildu: "¿Por qué se excluyen a los que tienen pactos de investidura o apoyos puntuales? ¿Por qué se quieren ocultar? No me voy a presentar a juegos incompletos de debates trucados", ha insistido. Cabe recordar que el próximo 19 de julio se celebrará un debate en RTVE entre Sánchez, Abascal y Díaz en el que Feijóo ha declinado la invitación.

De forma previa a las declaraciones de Feijóo, la cúpula del PP ha salido en tromba este martes a defender la actuación de Feijóo en el debate, a quien han dado por ganador con "contundencia". Por contra, han criticado que Sánchez, se mostró "nervioso y desbordado", incluso "fuera de sí en algunos momentos". "Estamos muy satisfechos (...) los españoles han podido ver a Feijóo y escucharle. Esto permite que se pueda seguir ensanchando el proyecto del PP y que haya una alternativa con Feijóo al frente", ha dicho en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE la secretaria general del PP y cabeza de lista por La Rioja al 23J, Cuca Gamarra.

"El debate ha abierto definitivamente la puerta de salida al 'sanchismo', ha dicho el coordinador general del PP, Elías Bendodo, en declaraciones desde Segovia, algo que comparte el vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP y 'número tres' por Madrid, Borja Sémper: "La campaña ya se ha instalado en otro escenario, ya no hay dudas de que el PP va a ganar las generales. Ahora el objetivo es por cuánto vamos a ganar", ha destacado.

Mientras que el expresidente del Gobierno José María Aznar se ha mostrado convencido de que una de las consecuencias del debate es "acelerar la idea" de que el PP ganará las elecciones y de que el expresidente de la Xunta llegará a la Moncloa con más diferencia "de lo que algunos piensan".