La resaca del debate electoral de este lunes, el único 'cara a cara' de toda la campaña de las elecciones generales del 23J, ha estado muy presente en los discursos políticos, y tanto el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez (PSOE) como Alberto Núñez Feijóo (PP) se han dado por vencedores.

Sánchez, que ha viajado este martes a Vilna por la cumbre de la OTAN, se ha dicho "satisfecho" de su intervención ante la "montaña de mentiras" de Feijóo, que hizo a su juicio un uso "descarnado" del terrorismo de ETA. Ha asegurado que, mientras que su planteamiento fue "hacer balance y propuestas de futuro", Feijóo ofreció la ausencia "absoluta" de proyecto político del PP y "una inquietante táctica de abrazarse a Vox". El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha vuelto a romper una lanza a su favor criticando que Feijoo usara a ETA para "arrojárselo al PSOE" rompiendo "todos los consensos" sobre el terrorismo y ha pedido reformar los 'cara a cara' para que se respeten los tiempos de intervención.

Mientras, en el PP dan a Feijóo como el "contundente ganador" del debate y dicen que se vio allí a "un presidente del Gobierno" en el líder 'popular'. Desde Ciudad Real, Feijóo ha criticado que Sánchez se "encerrara" con "medio gobierno" y sus "800 asesores" en La Moncloa en los últimos días para preparar el debate. "¿Para qué señor Sánchez?, Explíquenos para qué. La respuesta está ahí: para nada", ha exclamado, y ha destacado que él hizo "muchas propuestas e incluso preguntas" pero Sánchez "no respondió a ninguna". También el expresidente del Gobierno José María Aznar se ha pronunciado al asegurar que en el debate triunfó la "competencia útil" del candidato del PP y se confirmó que está en condiciones de lograr una "mayoría suficiente" que le permita conformar un Gobierno en solitario.

El líder de Vox, Santiago Abascal, cree que la propuesta de Feijóo a Sánchez en el debate para que gobierne la lista más votada implica una "renuncia" a gobernar si el socialita saca un escaño más. Y ha cargado contra el presidente del Gobierno, a quien se le vio "totalmente desquiciado" y dijo que sigue mintiendo compulsivamente. La vicepresidenta y candidata de Sumar, Yolanda Díaz, ha lamentado que el debate hubiera estado “lleno de ruido y sin ninguna propuesta para mejorar el país”. “Por suerte, España es otra cosa. Necesitamos hablar de otra forma, necesitamos futuro”, ha añadido Díaz mirando ya a “la segunda vuelta” del día 19, en un debate en RTVE donde ella participará junto a Sánchez y Abascal, pero no Feijóo.

Gabriel Rufián (ERC) ha admitido que le "sorprendió" ver a un Sánchez "desordenado, lento o fuera de tono", en contraste con un Feijóo "rápido" y que "sin hacer nada más que clavar tres o cuatro mentiras, prácticamente todo el mundo considera que ganó el debate": "Me parece increíble que un señor que pasó vacaciones enteras con un narco sea la esperanza blanca de mucha gente del Estado. Que se hable más del Falcon y de ETA que de pensiones o vivienda", ha criticado. Mientras, el cabeza de lista del PNV al Congreso, Aitor Esteban, ha lamentado que Sánchez y Feijóo sólo tiraran de "eslóganes" y "reproches" y únicamente hablaran del País Vasco utilizándolo "como arma arrojadiza".

Precisamente la hermana de Ordoñez y presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), Consuelo Ordóñez , ha firmado junto a la Fundación Fernando Buesa Blanco y varias víctimas a título individual un comunicado para llamar a la sociedad y a la clase política a que no utilicen una expresión que supone "una banalización del terrorismo y de los terroristas" y que "resulta muy doloroso para muchas víctimas ", Poco después, un centenar de víctimas han lanzado otro escrito en el que sí que apoyan el lema, entre ellas Mari Mar Blanco , hermana de Miguel Ángel Blanco (asesinado también por Txapote) y presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo así como diputada del PP en Madrid. La iniciativa ha sido lanzada por la Asociación Dignidad y Justicia, dirigida por la víctima y diputado del PP en Madrid Daniel Portero. "Es imposible erradicar del imaginario colectivo una expresión que ha nacido del pueblo" , señala el texto, criticando algunas políticas del Gobierno.

El lema "Que te vote Txapote" ha dividido a las víctimas de ETA después de que en el debate del lunes Sánchez pidiera a Feijóo que lo condenara, a lo que el dirigente 'popular' no respondió. Este lema, que popularizó la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y han usado por cargos del PP y Vox contra el presidente del Gobierno, hace referencia a uno de los asesinos de la banda terrorista que mató, entre otros, a Gregorio Ordóñez.

El líder de Vox cree que el líder del PP "recapacitará", pero solo lo hará si Vox tiene "una fuerza extraordinaria" . Si solo depende de los 'populares', cree que han demostrado que no creen en "la alternativa" y "solo quieren el relevo y el turnismo". Los votos de Vox, ha subrayado, son votos "seguros" como cree que han demostrado en las autonomías en las que han llegado a gobiernos de coalición con el PP tras el 28 de mayo, como Extremadura o la Comunidad Valenciana.

Abascal cree que con el pacto que ofreció el lunes en el debate Feijóo a Sánchez para que gobierne la lista más votada, el líder del PP "renuncia a gobernar , a formar una mayoría con Vox en caso de que tuviese un solo escaño menos que Sánchez". Pero ha advertido de que Vox "no renuncia a la alternativa" y va a hacer todo lo que esté en su mano "para derogar el sanchismo y el socialismo".

Así, ha censurado el "modelo hegemónico de masculinidad que quiere la extrema derecha", consistente en el "matonismo", y que no hace sino "conducir al sufrimiento" a los propios hombres que lo practican. "Estamos ganando libertades las mujeres y los hombres", ha seguido Díaz, apelando además a los "hombres que también se suman a las libertades" y "combaten el machismo en nuestro país, que combaten la homofobia". "Vamos a seguir ensanchando derechos con esos hombres", ha subrayado.

Díaz ha pedido el voto a Sumar unas "derechas cavernícolas" que quieren derogar leyes como la del aborto o la del matrimonio igualitario. "Nos jugamos que deroguen muchas normas que han mejorado nuestras vidas", ha asegurado en un acto de campaña en Madrid este martes. Díaz ha rechazado además la idea del feminismo como "guerra de sexos", y ha pedido al movimiento no caer en "la trampa de la derecha", que consiste en intentar "dividirlo": "El feminismo no está en guerra contra nadie, a pesar de la insistencia del señor Abascal en decirlo cada día y convertir el feminismo en una guerra de sexos".

Entrevistas electorales en RTVE

RTVE ha seguido haciendo entrevistas a los partidos que en la última legislatura han tenido representación en el Congreso. Tomás Guitarte, número dos en la lista de Teruel Existe al Congreso, ha confesado que su partido hablará con aquellos que “tengan el compromiso real de afrontar el desequilibrio territorial” pero asegura que no estarán “en ninguna fórmula que esté Vox" y, sobre la política de bloques, ha asegurado que “se puede y se debe romper": "Hace falta una posición intermedia que tienda puentes”.

05.06 min Guitarte (Teruel Existe) plantea a Vox como única línea roja para negociar un gobierno con el PP

Luis Campos (Nueva Canarias-Bloque Canarista), ha coincidido en que "nunca" ampararán un Gobierno donde la extrema derecha esté presente. En RNE y en el Canal 24H, explicado por otra parte el concepto de “obediencia canaria” bajo el que se presenta su formación: “Es hacerle entender a la gente que cuando se acerca el 23J la papeleta que llevan en esta tierra no lleva el nombre ni de Sánchez ni Feijóo ni Abascal ni Díaz”.

04.10 min Las Mañanas de RNE - Luis Campos (NC): "Nosotros no ampararemos nunca un Gobierno con la extrema derecha" - Escuchar ahora

Igualmente, María Fernández (Coalición Canaria) ha indicado en Las Mañanas de RNE que Vox es “la línea roja” que no van a pasar, aunque, señala, no les importa tanto la investidura como “las votaciones que se hacen semanalmente en el Congreso de los Diputados”, y ha criticado que “ni PP ni PSOE han sido generosos con Canarias". Ha pedido además medidas para solucionar la “dramática” situación migratoria que están viviendo las islas: “Mueren miles de personas y no pueden seguir convirtiendo a Canarias en una cárcel”.

04.58 min Valido (CC) pide ayuda para La Palma tras el volcán: "No llegan las ayudas, mucha gente sigue sufriendo"

Carme Dasilva, candidata del BNG, ha se ha referido al debate "esclarecedor" Sánchez-Feijóo para decir que “el bipartidismo ofrece a Galicia ruido pero ninguna alternativa.” Asegura que si a alguien conocen muy bien en Galicia es a Feijóo y que “después de tantos años de gobierno, dejó a Galicia con menos sanidad, educación, sin residencias, etc.” y por ello serán "muro de contención para que esa derecha o extrema derecha no gobierne.”

04.38 min Las Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Carme Dasilva (BNG): "El bipartidismo ofrece a Galicia ruido, pero ninguna alternativa" - Escuchar ahora

Por último, el cabeza de lita de UPN a las elecciones el 23J al Congreso, Alberto Catalán, ha anunciado que apoyará la candidatura de Alberto Núñez Feijóo (PP) como presidente del Gobierno aunque gobierne con Vox: “Hay que acabar con el sectarismo (...) Hay que cambiar de gobierno y con nuestros votos puede contar el señor Feijóo”.