Tras dos intensas semanas de mítines, debates, entrevistas y polémicas, la campaña electoral del 23J llega a su fin. Los partidos han echado el resto este viernes en sus respectivos actos de cierre de campaña para llamar a la movilización de los suyos, y sobre todo, de los indecisos, que pueden ser clave para decidir el resultado el próximo domingo. PSOE, Vox y Sumar han elegido la Comunidad de Madrid para la traca final con actos multitudinarios de sus candidatos -Pedro Sánchez, Santiago Abascal y Yolanda Díaz, respectivamente-, mientras que Alberto Núñez Feijóo ha despedido la campaña desde Galicia, su tierra natal y la comunidad que gobernó durante 13 años.

Sánchez dice que no negociará un referéndum en Cataluña: "No está en la Constitución. Lo saca la derecha para asustar" ROCÍO GIL GRANDE

Feijóo pide "votar masivamente por un nuevo tiempo" y gobernar "sin bloques ni bloqueos"

El candidato del PP ha cerrado la campaña desde A Coruña, en su tercera visita a su comunidad durante la campaña. Desde allí, y ante un público multitudinario, ha pedido "votar masivamente por un nuevo tiempo" para poder gobernar "sin bloques ni bloqueos, sin sanchismo ni independentismo". "No para liderar un bloque ni para enfrentarme a otro, sino para ser presidente de la mayoría de los españoles", ha asegurado.

Feijóo ha apelado a las grandes mayorías de Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy. "España siempre supo votar cuando tuvo un grave problema. Toca volver a hacer ese cambio y ese cambio será para bien", ha reivindicado. Como ha hecho en campaña, ha cargado contras las "mentiras" de Sánchez, y se ha referido a su relación con Podemos, con Marruecos, o a la ley del 'solo sí es sí'. "No se puede mentir tanto desde la Presidencia del Gobierno", ha lamentado.

“�� Os pido el voto para hacer nuestras las prioridades de los españoles.



�� Para volver a unir nuestro país y avanzar juntos.



�� Para tener un Gobierno a la altura de lo que España merece.



Devolveré con hechos vuestra confianza.#23J#EsElMomento pic.twitter.com/OJ1ou3AWD8“ — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 21, 2023

También ha criticado que los partidos del actual Ejecutivo "no supieron llegar, no supieron estar y no saben irse", ya que utilizan "la descalificación permanente". "No pido el voto para que todo siga igual, pido el voto para que en este país cambiamos las coaliciones vergonzantes por pactos de Estado que duren mucho tempo", ha defendido, al tiempo que ha vuelto a reivindicar su propuesta de que gobierne la lista más votada.

La foto con el narcotraficante gallego Marcial Dorado ha marcado los últimos días de campaña, después de que primero Díaz y luego Sánchez la sacaran a colación. Primero, Feijóo explicó que no sabía quién era, ya que esa época "no había Google ni internet". Este viernes, en una entrevista en la Cadena COPE, ha admitido que sabía que era un "contrabandista" cuando lo conoció, pero "nunca narcotraficante".