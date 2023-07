El presidente y candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha justificado su ausencia en el debate de este miércoles en RTVE entre Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal, que tilda de "semidebate", por el "veto" que, en su opinión, han impuesto los socialistas a que participen PNV, ERC o EH Bildu.

​El líder popular ha negado que su ausencia en el debate de esta noche en RTVE, criticada por los otros candidatos, se deba al miedo a dar explicaciones por su relación en los años 90 con el narcotraficante Marcial Dorado. Así lo ha señalado en una entrevista en La Sexta, en la que ha explicado que ha cancelado sus actos de campaña por una lumbalgia.

Feijóo ha dicho que es "muy cansino" que sus rivales de la izquierda le sigan criticando por la misma polémica que le ha acompañado durante toda su carrera, sus fotos con Marcial Dorado en un barco, tomadas a mediados de los 90, cuando su entonces amigo era contrabandista de tabaco, y difundidas en 2013, cuando ya había sido condenado por narcotráfico.

Subraya el candidato del PP que ya ha dado todas las explicaciones al respecto en el Parlamento gallego, algo que no comparten PSOE ni Sumar, e insiste en que, hasta que él conoció a Marcial Dorado, "este señor no tenía ninguna causa en relación con el narco".

"Volver otra vez con este asunto, allá ellos. Si llevo treinta años conviviendo con esto, no me voy a preocupar por los tres días de campaña que quedan ni por el futuro", ha afirmado, destacando que los gallegos le han dado cuatro mayorías absolutas pese a esta polémica.

“Si no podemos estar todos, que debatan los que quieran ir“

Sobre el debate, que RTVE planteó a cuatro, pero el PP pidió que fuese a siete, Feijóo insiste en que Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu, debería estar, al igual que Oriol Junqueras, de ERC, porque Sánchez los necesitará para reeditar su gobierno como a "cualquier otra minoría". "Si no podemos estar todos, que debatan los que quieran ir", ha recalcado, hablando de un "veto" por parte de los socialistas a que debatiesen también sus socios.

El de esta noche en RTVE es el tercer y definitivo debate electoral del 23J, tras el bronco cara a cara protagonizado por Sánchez y Feijóo y el debate a siete en RTVE, el más plural de toda la campaña, en el que participaron los representantes de PSOE, PP, Vox, Sumar, ERC, PNV y EH-Bildu.

"Rebajará las tensiones" en Cataluña

Feijóo también ha asegurado durante la entrevista que, si gobierna, "rebajará las tensiones" en Cataluña, pero ha advertido de que no se "someterá a minorías" que "quieren incumplir las leyes", en referencia a los independentistas, a los que ha trasladado que restaurará el delito de sedición.

Sus declaraciones se producen después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, pronosticara este martes que, en caso de que PP y Vox puedan gobernar en coalición tras el 23J, se van a vivir "situaciones peores que en 2017" en esta comunidad, en referencia al referéndum ilegal del 1 de octubre.

El candidato del PP ha puesto el foco en "rebajar todas las tensiones en el conjunto del país", aduciendo que, a su juicio, es "lo fundamental" que debe hacer un Ejecutivo: "Rebajar la tensión, unir a la sociedad, no fracturarla, no dividirla y no tensionar", ha resumido.

En este sentido, ha trasladado a Junqueras y a ERC que un referéndum de autodeterminación "no cabe ni en la Constitución, ni en el Estatuto de Autonomía de Cataluña ni en la Unión Europea". "Por lo tanto, eso no lo podemos hacer", ha agregado.