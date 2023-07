El debate a siete en RTVE entre los candidatos de los partidos con grupo parlamentario propio ha mostrado la sintonía entre PSOE (Patxi López) y Sumar (Aina Vidal) y su disposición a reeditar la coalición de gobierno progresista frente a un PP (Cuca Gamarra) convencido de que gobernará “en solitario”, si bien ha reiterado su ofrecimiento a los socialistas para que se facilite gobernar a la lista más votada. “No, rotundamente”, ha respondido López. Sin aclarar si pactaría o no con Vox tras el 23J, el Partido Popular ha pedido el voto “para evitar los extremismos y los bloqueos”, mientras que Vox (Iván Espinosa de los Monteros) ha pedido a los ciudadanos no malgastar su voto en una “solución tibia o intermedia” para construir una "alternativa", en referencia al PP. Por su parte, los partidos nacionalistas e independentistas (ERC, PNV y EH-Bildu, representados por Gabriel Rufián, Aitor Esteban y Oskar Matute) han llamado a votar para evitar la “involución” y defender sus respectivos territorios.

No ha habido un solo reproche entre López y Vidal en el debate y ambos se han dedicado a reivindicar la gestión del gobierno de coalición los últimos cuatro años frente a un PP y Vox que han criticado con dureza medidas como la ley del ‘solo sí es sí’ o que hayan dejado “la gobernabilidad en manos” del independentismo y el nacionalismo. Los dos candidatos progresistas han cargado con vehemencia contra los pactos “de ultraderecha” del PP con Vox (y para “vergüenza” de los ‘populares’, han dicho) en Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Extremadura y en diversos ayuntamientos. Les han echado en cara la “censura” en distintos territorios donde se han vetado obras como la de Orlando de Virginia Woolf y pactar con quien “niega la violencia machista” o el cambio climático y “se cargan los derechos de las mujeres” y el patrimonio natural, entre otras cuestiones.

Unos reproches en los que han coincidido Rufián y Matute, que han llamado “fascistas” a Vox y han rechazado pactar con la derecha, mientras que Esteban ha puesto a Vox como “línea roja” para apoyar al PP o pactar con los ‘populares’ para un gobierno en que estén los de Santiago Abascal o que tenga el apoyo de Vox. Los portavoces de ERC y EH-Bildu se han mostrado favorables a que haya un gobierno de izquierdas aunque han repartido críticas también a los partidos del Gobierno de coalición por no haber ido más allá en normas como la derogación de la ‘ley mordaza’, en la reforma laboral o por haber pactado con el PP la derogación de la ley del ‘sí es sí’. Esteban, por su parte, ha lamentado el "incumplimiento" de algunos de los acuerdos de investidura y se ha mostrado dispuesto a negociar un gobierno progresista pero no con "un cheque en blanco".

Gamarra ha centrado su discurso en cargar contra el “sanchismo” y contra el ‘Gobierno Frankenstein’. En ningún momento se ha dirigido al portavoz de Vox, Iván Espinosa de Los Monteros, ni ha mencionado a su partido. La única referencia (que el PP ha utilizado en mítines de campaña) para los de Abascal es incluirles en el ‘saco’ de “los extremismos”, con quien ha dejado claro que no quiere gobernar. Y al resto de partidos que ha dado por hecho su alianza con Vox, les ha respondido: "Todos ustedes se van a llevar una sorpresa. Vamos a gobernar en solitario, no tenga ninguna duda". "No se lo cree ni usted", le ha respondido la portavoz de Sumar.

03.58 min Gamarra aboga por un "gobierno" moderado sin "extremos" y el PSOE dice 'no' a una posible abstención para que gobierne el PP

Espinosa, por su parte, tampoco se ha dirigido directamente a Gamarra en sus intervenciones, si bien ha dejado claro: "La mejor manera de derogar el sanchismo no es pactando con Pedro Sánchez". Se ha referido así al ofrecimiento de Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez para facilitar que gobierne la lista más votada. "Vox es la única opción segura para garantizar que decimos adiós a Sánchez y a sus políticas", han zanjado. Y ha remarcado que "ni locos" en Vox permitirán un gobierno del PSOE.

"Lo que España no puede es depender de los extremos", ha incidido Gamarra, que ha asegurado que es "el momento de que se supere la política de bloques y de bloqueos" de los últimos cinco años con "un gobierno moderado y estable" que impulse, ha dicho, pactos de Estado "sobre temas que importan" como la ley de vivienda o la educación, porque a su juicio lo hecho por el "sanchismo" es "impulsar pactos negativos" y "alianzas con quienes no quieren el interés de España". "Sánchez ha preferido una coalición frankenstein de radicales e independentistas al constitucionalismo o la moderación", ha afirmado, y ha incidido: "Nos jugamos un gobierno en la centralidad del PP o una nueva coalición negativa con 23 partidos" donde Sánchez será "más débil" y el 'Frankenstein' "más fuerte".

López da un "no rotundo" a que los votos del PSOE hagan presidente a Feijóo Rufián ha respondido a Gamarra que prefiere un gobierno ‘Frankenstein’ a uno “drácula” de “chupasangres de la clase trabajadora”. Eso sí, ha confesado su “preocupación” por la posibilidad de que el PSOE acepte el ofrecimiento de Feijóo, por lo que ha preguntado “por activa y por pasiva” a López si es posible que el voto de personas que lo ejercieron “pensando en frenar a la derecha” pueda hacer presidente a Feijóo. Especiales informativos El PP reitera la petición de dejar gobernar a la lista más votada y el PSOE le recuerda las comunidades en las que gobiernan sin ganar Ver ahora “No”, ha respondido escuetamente López, tras lo que el portavoz de ERC se ha dirigido a la ciudadanía: “Les sugiero que no se fíen y voten independentismo. Es lo que puede obligar al PSOE a mirar a la izquierda, porque si no, siempre mira a la derecha”. Más adelante, ha incidido el republicano en sus preguntas al socialista: “Me ha preocupado su ambigüedad a hacer presidente a Felipe González”. López ha vuelto a responder: “Si, para ti, un no rotundo es ambigüedad…”. “Por si acaso”, ha insistido Rufián, que ha vuelto a encontrarse con la respuesta del socialista: “Deja de por si acasos”. López ha insistido y ha dicho que “la gente sabe dos cosas”. Una, es que no habrá mayorías absolutas tras el 23J y habrá “gobiernos compartidos”. “Saben que los socialistas queremos gobernar con Yolanda Díaz para seguir avanzando” por la igualdad, el cambio climático o la salud mental, ha afirmado. “Y la alternativa a ese gobierno es una alianza ultraderechista que pretende lo contrario” y que la economía “vuelva a ponerse al servicio de los de siempre”: “Para este viaje no hacen falta tantas alforjas”. Vidal ha coincidido con su premisa y ha alertado de que en muchas provincias el voto a Sumar “puede ser decisivo para arrancar votos a la extrema derecha” si quedan como tercera fuerza. “Podemos revalidar el gobierno o ir a las aguas oscuras de PP y Vox. "Hay mucha preocupación, y si algún voto es el de la esperanza es Sumar”, ha proseguido: “Seguro que nos vamos a entender y vamos a revalidar el gobierno”. Espinosa ha coincidido en que muchas provincias pequeñas "se juega la tercera plaza" entre Vox y Sumar: "Por eso, el voto útil es centrarse en esas plazas en Vox porque, si no, es posible que al PP le sobre muchos votos y se los lleve Sumar". Vidal ha admitido que Unidas Podemos ha gobernado "mucho menos" que otros partidos en la nación, han logrado cosas "tan importantes" como la reforma laboral o el ingreso mínimo vital. "Nosotras queremos un gobierno de progreso con todas las fuerzas democráticas del país (...) Nos jugamos la libertad", ha dicho, y ha apostado por un futuro "sin fascismos" ("fascismo será usted", le ha respondido Gamarra).

El PNV, en contra de los pactos del PP con Vox: "Han rebasado esa línea" El PNV, que tradicionalmente ha pactado gobiernos a izquierda y derecha, se ha dirigido así al PP tras abogar por hacer un cordón sanitario a Vox: "Ustedes han rebasado esa línea, lo han hecho en muchos lugares", ha criticado. También ha dicho que el rey se tendrá que "mojar" proponiendo un candidato a la investidura del PP si se presenta con Vox. "Si no, para la de Sánchez hablaremos, pero desde nuestro programa, desde nuestro interés ciudadano y asegurando unas garantías", ha aseverado, tras lo cual ha prometido que serán "responsables" pero ha advertido de que "se tendrán que dar pasos". "No somos la muleta de nadie", ha apostillado. Esteban ha recordado que en democracia los nacionalistas vascos solo han dado tres votos positivos en investiduras, el último precisamente a Sánchez, que logró ser investido "con una mayoría de dos votos". Por lo que ha instado a negociar "con los intereses de Euskadi por delante". El portavoz de EH-Bildu ha rechazado ser "equidistante" entre un gobierno del PSOE y otro del PP. "Sabemos que un gobierno de la derecha dura amenaza con llevarse todo lo que hemos construido, lo que es Euskal Herria", ha dicho. "Por eso lo decimos sin ambiguedades: nunca apoyaremos a la derecha en ningún espacio ni a la extrema derecha, les combatiremos y haremos frente". Matute ha asegurado que su posición sobre pactos "es tan cristalina" como las acciones políticas de los abertzales. "Planteamos que, frente a las derechas, toca profundizar en derechos", ha aseverado, y ha dicho que toca hacer políticas para los trabajadores, los pensionistas o los jóvenes "y no para quienes sientan sus posaderas en consejos de administración del IBEX 35". "Es lo que ustedes proponen para la sociedad en su conjunto", ha espetado a PP y Vox.