El presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección en estas elecciones generales, Pedro Sánchez, ha apelado este sábado a la épica de su historia al frente del PSOE para convencer a los votantes de que se pueden revertir las encuestas y ganar los comicios del próximo 23 de julio. Y ha llamado a que no se quede “ningún voto en casa” porque “una abstención es un retroceso como lo es votar al PP y a Vox”.

“Siempre hemos tenido que luchar contra todo pronóstico. Nosotros también. Mi historia también, al frente de la Secretaría General del partido”, ha aseverado Sánchez en un mitin en Valencia, en el que han participado la ministra de Ciencia, Diana Morant, y el 'expresident' y secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig. “Ganamos unas primarias en dos ocasiones contra todo pronóstico”, ha proseguido, en referencia tanto a las de 2014, cuando era un candidato poco conocido aupado por Susana Díaz, y en 2017 después de haber sido desterrado del PSOE cuando se impuso a la propia Díaz, candidata oficialista.

“Ganamos una moción de censura para expulsar la corrupción del gobierno contra todo pronóstico”, ha continuado, aludiendo a la moción en 2018 con la que tumbó al Gobierno de Mariano Rajoy, la primera que prospera en democracia.

“Ganamos dos elecciones en 2019 contra todo pronóstico para que hubiera un gobierno de progreso en España”, ha incidido, respecto a las generales de ese año y a la repetición electoral posterior. El PSOE, ha dicho, “nunca lo ha tenido fácil”. Ha recordado así la historia del partido, fundado en 1879 por un grupo de trabajadores de los cuales algunos “habían sido detenidos mucho antes por intentar construir un partido político, algo ilegal”.

“¿Sabéis qué va a pasar el 23 de julio? Vamos a ganar las elecciones contra todo pronóstico”, ha subrayado, y ha llamado a todos a “votar y a votar por el PSOE, que es la única garantía para que el país siga avanzando cuatro años más”. Por eso, aunque haya “muchas mujeres y hombres” que tienen “decidido” que votarían al PSOE pero no saben si van o no a ir a votar, les ha advertido: “Una abstención es un retroceso, como lo es votar al PP y Vox”. “Hay que ir a votar al PSOE, no se puede quedar ningún voto en casa”.

En este momento, si bien ninguna encuesta salvo el CIS da al PSOE vencedor de las generales, el promedio de encuestas de RTVE ofrece un escenario complejo, con un empate técnico entre el bloque de la izquierda y la derecha, si bien Alberto Núñez Feijóo (PP) podría sumar mayoría absoluta con Vox.

"Tengo muchas ganas de continuar gobernando porque hay mucho que hacer" “Tengo muchas ganas de continuar gobernando porque hay mucho todavía por hacer y merece la pena”, ha confesado el secretario general de los socialistas, que ha reconocido que le preguntan “mucho” si “merece la pena todo esto”. Sánchez ha dicho que, “muchas veces”, responde poniendo de ejemplo al fundador del PSOE, Pablo Iglesias, “un verdadero gigante”. Y ha comparado su situación actual con la de Iglesias en lo relativo a las “mentiras” que ambos han sufrido. “A él, en 1915 le imputaron el asesinato del primer ministro de entonces en 1912”, José Canalejas, ha afirmado, cuando “fue un clandestino chiflado el que lo hizo”. Ha dicho, además, que “siendo un hombre muy austero” que no tenía “ningún lujo en la vida” llegaron a criticar que “tenía dos abrigos” y que dónde iba tan “pomposo”, cuando “solo tenía uno”. “¿Qué os quiero decir con esto?”, ha preguntado a los asistentes, para cargar contra algunos discursos difundidos en medios contra él: “Antes era con pancartas y con medios y hoy es con redes sociales o con cualquier tipo. Son capaces de todo con tal de que el PSOE no gobierne nuestro país”. Por todo, ha dicho que “lo más importante” es ir a votar “con esperanza e ilusión”, pese a la “catarata de insultos y mentiras”, ya que no ha habido “ni un segundo” sin ellas. Y ha advertido a la derecha: “Les cambiamos el paso con la moción de censura y ahí se quedaron. Y ahí se van a quedar el 23 de julio”. Ha hecho además un llamamiento especial al voto femenino: “Frente a esa coalición contra las mujeres que representan Feijóo y Abascal, aquí está el partido de las mujeres”. Porque “todos los avances” en igualdad, ha dicho, “siempre han venido de la mano del PSOE” pese al “voto en contra del PP” y sus recursos al Tribunal Constitucional. Los ‘populares’, ha recriminado, han “claudicado ante el machismo” con sus pactos con Vox. “Frente a la coalición contra las mujeres del PP y Vox, el @PSOE es el partido de las mujeres.



¡El #23J TODAS a votar para que España avance 4 años más!#Adelante #EspañaAvanza #VotaPSOE pic.twitter.com/Jumskez1wU“ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 15, 2023 "Vamos a ganar las elecciones porque lo hemos hecho bien" en economía y en ejemplaridad democrática, ha afirmado, y ha cargado con dureza contra el PP y el expresidente Mariano Rajoy. "Hace cinco años teníamos al frente del Gobierno a una persona que mandaba mensajes de texto a políticos malhechores y cobraba sobresueldos en cajas de puros en Génova, donde se sienta hoy Feijóo. Este es un gobierno intachable, limpio, autónomo frente a los poderes económicos y que defiende el interés general y no los intereses de una élite", ha zanjado.