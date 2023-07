Elecciones generales 2023

Si hay un líder con el que no se pueden dar las cosas por sentadas es Pedro Sánchez (Madrid, 1972), el ave fénix de la política, el socialista de las ‘siete vidas’, de las metamorfosis y de los giros de guion impredecibles. Sánchez llega a las elecciones generales del 23J tras una legislatura muy convulsa, con todas las encuestas en contra (salvo el CIS) y la derecha dándole por muerto tras el batacazo del PSOE el 28M, pero si algo ha demostrado es que no hay que subestimarle ni cuando está herido. Aún así, no sopla el viento a favor de los socialistas y Sánchez tendrá que sacar toda la artillería en la campaña para revertir la tendencia y el ‘cambio de ciclo’ que promulga el ‘popular’ Alberto Núñez Feijóo.

Perder hace un mes cinco comunidades autónomas y la mayoría de las capitales de provincia fue un golpe duro. Sin nadie imaginárselo, el secretario general de los socialistas reaccionó con un órdago: renunciar al medio año que le quedaba como presidente de Gobierno y jugárselo al ‘todo o nada’ en unos comicios generales en pleno verano y en plenas negociaciones entre PP y Vox para conformar gobiernos autonómicos.

Pero Sánchez es todo un veterano en política. Se afilió al PSOE en 1993 tras la victoria de Felipe González en las elecciones de ese año, mientras estudiaba Ciencias Políticas y Empresariales, e inició su carrera en el Ayuntamiento de Madrid, cuando fue designado concejal en 2004 en sustitución de Elena Arnedo. También llegó de 'rebote' al Congreso en 2009 tras la renuncia de Pedro Solbes. Se presentó a las primarias del partido en 2014, sin haber pertenecido nunca a la Ejecutiva ni al Comité Federal del PSOE, impulsado por Susana Díaz, quien pronto acabó viendo que Sánchez era un verso libre que no podría controlar (y que a la larga se volvería en su contra), y se impuso ante Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias.

Y es que nadar a contracorriente es una especialidad de Pedro Sánchez. Lo demostró en 2016, cuando fue forzado a dimitir por el aparato de su partido tras dos años como secretario general de los socialistas por su ‘no es no’ a facilitar un gobierno de Mariano Rajoy, que le llevó además a la renuncia de su escaño. Ya entonces, todos le dieron por muerto. Pero si hay alguien que confía en Pedro Sánchez es sobre todo el propio Pedro Sánchez. Desterrado de su partido, decidió emprender una gira en coche por España que le llevó a recuperar el liderazgo del PSOE en las primarias de 2017 imponiéndose con cierta épica a la candidata oficialista, Susana Díaz, que había sido su gran rival en la crisis del partido. Ya vencedor, diseñó un PSOE a su medida dejando relegado al sector 'susanista' en un segundo lugar (en lo que algunos consideraron como una 'purga').

Aún así, durante toda esta legislatura, Sánchez se ha encontrado con el cuestionamiento de algunos de sus barones territoriales, como Guillermo Fernández Vara, Emiliano García-Page o Javier Lambán, que llegó a decir que a España le hubiera ido mejor con Javier Fernández al frente del PSOE. También ha tenido socialistas históricos muy críticos como Alfonso Guerra. Buena parte de las críticas se las ha llevado su postura respecto a Cataluña y los partidos independentistas.

El candidato de las primeras veces que ha sobrevivido a varios líderes La perseverancia es su fuerte y hasta ha publicado un libro sobre ello (Manual de Resistencia). Y si algo le define es ser el candidato de las primeras veces. Fue el primero en fallar en una investidura en 2016 y en 2018 el primero en convertirse en presidente del Gobierno tras una moción de censura contra Mariano Rajoy. Y es también el primer presidente de la democracia que conforma un gobierno de coalición, con Unidas Podemos. Desde que Sánchez llegó a liderar el PSOE en 2014, la política ha arrollado liderazgos como un huracán, pero él ha resistido. En cambio, ha ido viendo como la mayoría de las ‘nuevas caras’ de la política (Albert Rivera, Pablo Iglesias y Pablo Casado) eran defenestradas sin piedad. Por ahora no ha manifestado su intención de dejar la política tras el 23J si pierde las elecciones o no puede gobernar, pero ningún presidente del gobierno ha pasado a la oposición. Y no solo depende del resultado que saque el PSOE sino también el partido de su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para que ambos puedan sumar, ya que admite que no tendrá mayoría absoluta incluso si gana. Con Díaz ha mostrado buena sintonía toda la legislatura. Solo las urnas dirán si a Sánchez le salió bien la jugada y si añade un nuevo capítulo o pone “Fin” a su Manual de Resistencia. Así están las encuestas: el PP ganaría pero estaría al borde de perder la mayoría absoluta con Vox DatosRTVE Sánchez ha conseguido dar la vuelta a muchos escenarios que se le presentaban en contra y ahora, al igual que entonces, ha decidido volcarse en la precampaña y en la campaña para revertir todas las encuestas.