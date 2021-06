El Gobierno ha concedido los indultos a los nueve líderes presos del 'procés' tras un Consejo de Ministros que ha durado cuatro horas y en el que han intervenido todos los titulares del Ejecutivo. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha comparecido poco después para defender las razones de "utilidad pública" para concederlos y ha defendido que es la "mejor decisión" para Cataluña y para el resto de España.

Tal y como ha explicado el presidente, los indultos estarán condicionados a que los presos no cometan ningún delito, dependiendo de cada caso, en un periodo de entre tres y seis años después de su concesión. Se conmutan por completo las penas de prisión (tanto por sedición como por malversación), pero no las de inhabilitación, siendo por tanto unos indultos parciales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a defender la necesidad de adoptar esta medida para afrontar el problema del conflicto catalán y "buscar la concordia, abriendo paso a la reconciliación y al reencuentro". Después, Moncloa ofrecerá detalles técnicos sobre los indultos y, a continuación, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ofrecerá la habitual rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros

"La vía judicial concluyó con la sentencia firme del Tribunal Supremo, que el Gobierno no pone en cuestión", ha dicho Sánchez al inicio de su intervención a las puertas de La Moncloa.

Tras recordar que el indulto fue solicitado por varias personas e instituciones civiles y que el Gobierno "debía resolver en un sentido o en otro", ha añadido: "Tras sopesar las razones a favor y en contra de esta medida de gracia, existen razones de utilidad pública" para concederlos.

"La utilidad pública tiene que ver con la convivencia y la concordia"

"Las razones de utilidad pública que motivan la decisión tienen que ver con la necesidad de restablecer la convivencia y concordia en el seno de la sociedad catalana y de la española", ha proseguido el presidente, quien ha añadido que el Gobierno toma esta decisión porque "es la mejor para Cataluña y para España", así como "la más conforme con el espíritu de concordia y convivencia" que recoge la Constitución.

"La sociedad española quiere una Cataluña europea, próspera, plural, solidaria y con un alto grado de autogobierno", ha asegurado Sánchez, quien ha recalcado que "Cataluña sin España" no sería ninguna de estas cuestiones, como tampoco ocurriría al revés. "Esta certeza es el norte que guía nuestro camino", ha añadido, y ha subrayado que "hay camino".

También ha considerado que, si bien los indultos afectan "de manera directa" a nueve personas, también lo hace "a cientos de miles de catalanes que se sienten solidarios con quienes están presos" y a "muchos otros en Cataluña y en el resto de España que no respaldaron" los actos de los líderes del 'procés', pero "creen que han cumplido suficiente castigo".

Los indultos, ha proseguido Sánchez, "no exigen que los beneficiarios deban cambiar sus ideas". "No esperamos tal cosa, jamás fueron sancionados por sus ideas sino por sus actos contrarios a la legalidad". En este sentido, ha subrayado que "una democracia fuerte no pide a nadie que renuncie a sus ideas, pero sí exige que todas se desarrollen en el marco de la legalidad y en el respeto de los derechos de todos".