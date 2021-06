La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha aprobado este lunes una resolución que pide la excarcelación de líderes independentistas condenados por el 1-O, así como que se reformen los delitos de sedición, rebelión y malversación, y se retiren las euroórdenes contra Carles Puigdemont y el resto de líderes que salieron del país huyendo de la Justicia.

La votación, que ha salido adelante con 70 votos a favor y 28 en contra, coincide con el día en que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes los indultos a los presos del procés.

El Consejo de Europa es una organización internacional con sede en Estrasburgo que tiene como objetivo principal la defensa, protección y promoción de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, de la que forman parte todas las naciones europeas, salvo Bielorrusia, según el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Reforma de los delitos de rebelión y sedición

La resolución plantea que la reforma de los delitos de rebelión y sedición se haga de forma "que no puedan ser interpretados como para deshacer la despenalización de la organización de un referéndum ilegal, que buscó el Legislativo cuando abolió este delito específico en 2005, o llevar a sanciones desproporcionadas por transgresiones no violentas". Los socialistas querían cambiar este punto decantándose por "reformar las disposiciones penales sobre rebelión y sedición de tal modo que no puedan llevar a sanciones desproporcionadas por transgresiones no violentas".

Además, la resolución aprobada por la Asamblea Parlamentaria plantea a las autoridades españolas que se contengan de "pedir a los políticos catalanes detenidos que renieguen de sus opiniones políticas profundamente arraigadas a cambio de un régimen penitenciario más favorable o una posibilidad de perdón", si bien se apunta a que sí se les puede pedir que busquen alcanzar sus objetivos políticos "sin recurrir a medios ilegales".

Además, se invita al Gobierno a que entable "un diálogo abierto y constructivo con todas las fuerzas políticas en Cataluña, incluidos quienes se oponen a la independencia, para fortalecer la calidad de la democracia española" mediante el "Estado de Derecho, la buena gobernanza y el total respeto de los Derechos Humanos, sin recurrir al derecho penal, sino en pleno respeto del orden constitucional de España".

En la defensa del texto, la representante de ERC, Laura Castel, ha dicho hablar en nombre de los políticos que están "en prisión y en el exilio". Así, ha defendido que "votar nunca puede ser un delito", sobre todo cuando se hizo "de forma pacífica" y ha pedido que se pida al Gobierno español la amnistía. "El indulto solo es el primer paso", ha sostenido aunque su enmienda ha sido también rechazada. Además, Castel ha denunciado que se usan las instituciones para "perseguir" a los independentistas, a través de "espionaje político" por parte del Ministerio del Interior, "acoso económico" por el Tribunal de Cuentas, "acoso judicial y suspensión de la autonomía catalana".