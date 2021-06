El Gobierno ha aprobado este martes los indultos a los nueve presos del ‘procés’, parciales y condicionados a que no vuelvan a delinquir tras quedar en libertad durante un período de entre tres y seis años, por lo que en las próximas horas los líderes independentistas podrán salir de prisión. Te contamos qué recorrido tienen los indultos y cuándo se harán efectivos.

El rey y los indultos del 'procés': por qué no puede negarse a firmarlos

Después de su aprobación este martes en Consejo de Ministros , el primer paso es que los nueve los reales decretos de indulto (uno por cada líder del ‘procés’) sean firmados, primero, por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que es quien los ha tramitado. Después, debe ser Felipe VI el que rubrique los indultos , tal y como corresponde a sus funciones constitucionales. El rey es, de hecho, la persona a la que la Constitución atribuye el papel de conceder el indulto, tal y como se establece en el artículo 62 de la Carta Magna, que sitúa entre sus funciones “ejercer el derecho de gracia conforme a la ley, que no podrá autorizar indultos generales”.

Por último, el indulto está condicionado a que los presos no reincidan por un tiempo determinado. De esta forma, en el registro de penados y rebeldes figurará que la condena está suspendida durante ese tiempo, pero no liquidada.

Por otra parte, los indultos no eximen a los condenados de la responsabilidad civil por el delito de malversación, que está dirimiendo el Tribunal de Cuentas. Y tampoco les librará de las condenas por inhabilitación, siendo la máxima para Oriol Junqueras (13 años), seguido de Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa (12 años cada uno); Carme Forcadell (11,5); Joaquim Forn y Josep Rull (diez años y medio); Jordi Sànchez y Jordi Cuixart (nueve años).

Del GAL al Yak-42 pasando por un ex GRAPO: otros indultos polémicos aparte de los del 'procés'

¿Cabe la vía del recurso?

Existe la vía del recurso contra los indultos, pero es limitada y solo cabe ante la sala de lo Contencioso-Administrativo, no ante la de lo Penal, que fue la que condenó a los líderes separatistas. En concreto, la Sección Quinta es la que resuelve los asuntos derivados del Ministerio de Justicia, aunque dada la trascendencia del asunto, es probable que los recursos acaben elevándose al Pleno de la Sala, compuesto por una treintena de magistrados.

PP, Vox y Ciudadanos han anunciado que recurrirán los indultos, pero la doctrina del Tribunal Supremo podría impedírselo. Quien sí podría recurrir es la Fiscalía y la Abogacía General del Estado, pero lo harían contra el propio Gobierno de la nación, lo cual parece improbable.

Una resolución de 2013 del actual presidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, sentó doctrina. Lesmes estableció que los diputados y los senadores o los representantes de los partidos políticos no estaban legitimados para pedir al Supremo la revocación de un indulto, puesto que no tienen “interés legítimo” en los indultos.

El debate está en si Vox podrá interponer recurso, ya que ejerció de acusación popular en la causa del ‘procés’. Sin embargo, el Supremo ya rechazó un informe que presentó Vox contra los indultos para que fuera tenido en cuenta por el Gobierno puesto que, en el proceso de los informes preceptivos (y no vinculantes), solo intervienen la parte perjudicada y los interesados, y Vox no es ninguno de ellos. Es decir, solo el tribunal sentenciador, la Abogacía del Estado y los condenados podían ser escuchados en el proceso. Será por tanto el Supremo quien finalmente decida si Vox puede recurrir o no los indultos.