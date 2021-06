Las palabras de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el marco de la manifestación contra los indultos del ‘procés’ en la madrileña plaza de Colón están suscitando polémica. Ella se preguntó “qué va a hacer el rey de España” ante los indultos y si el Gobierno “le va a hacer cómplice de eso”. ¿Tiene realmente opción Felipe VI de elegir? ¿Puede negarse a firmarlos si finalmente se conceden?

Las reacciones a sus palabras han sido inmediatas y se siguen produciendo desde el domingo. El Gobierno insta a Ayuso a explicar “por qué ha metido al rey” en el debate de los indultos cuando “sus funciones están en la Constitución” y ha llamado al líder del PP, Pablo Casado, a desmarcarse de Ayuso. Las palabras de la presidenta madrileña han suscitado también críticas en Vox Ciudadanos. Y Casado ha corregido a Ayuso, sin mencionarla, en una rueda de prensa este lunes en la que ha subrayado que “la responsabilidad exclusiva” de la medida de gracia es del Gobierno y ha añadido que “no hay más cómplices que ellos en ese acto".

Pero las palabras de Ayuso han puesto en el foco el papel que tiene el rey ante los indultos. El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha ido más allá y ha asegurado, si el rey se niega a firmar, se estaría saltando la Constitución y debería abdicar.

“El rey está constitucionalmente obligado” a firmar y “no puede negarse”

Los expertos en Derecho Constitucional consultados por RTVE no dejan lugar a dudas al asegurar que “el rey está constitucionalmente obligado” a firmar y “no puede negarse” porque “son actos debidos”. El deber de firmar la medida de gracia, si el Gobierno así la acuerda, queda establecida en los artículos 62 de la Constitución, mientras que el artículo 64 de la Carta Magna le exime de toda responsabilidad.

Agustín Ruiz Robledo, de la Universidad de Granada, explica que España es una monarquía parlamentaria en la que “el rey reina pero no gobierna”. “Si leemos todo el artículo 62 de la Constitución”, que establece entre otras cuestiones que corresponde al rey “sancionar y promulgar las leyes”, se aprecia que "sistemáticamente tiene la obligación de firmar aquello que le presente el Gobierno”, asegura. El monarca, prosigue, “no es guardián de la Constitución” y no tiene la potestad ni el deber de “analizar la legalidad o no de cada acto”.

La firma del rey “es una mera formalidad”, prosigue el experto, y recuerda que no existe “ningún precedente” en el que Felipe VI o Juan Carlos I “se haya negado”. “La única forma en la que el rey pudiera negarse es ciencia ficción”, como para avanzar en un cambio de régimen o hacia una dictadura, “supuestos en los que nadie duda de su inconstitucionalidad”. Pero en el caso de los indultos, donde existe un debate al respecto, "no puede tomar parte por ninguna de las dos facciones, ya sea la más numerosa o la menor”.

“El rey no tiene ninguna responsabilidad en los indultos“

Al igual que él, la catedrática de la Universidad de Sevilla Ana Carmona incide en una entrevista en RNE en que el rey “no tiene ninguna responsabilidad” en aquello que firma. En el caso de los indultos, si hubiera algún tipo de responsabilidad por haber incurrido en alguna ilegalidad, expone, “esta recaería sobre el ministro de Justicia, que es el que referenda el acto que el rey firma”. Para tumbar medidas del Gobierno están los tribunales y, en este sentido, Ruiz incide en que existe la posibilidad de que los indultos sean recurridos ante el Supremo, sin poder exigir en ningún caso cuentas al monarca.

05.37 min Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Ana Carmona: "Felipe VI no tiene ninguna capacidad para negarse a firmar los indultos" - Escuchar ahora

“El rey tiene un papel simbólico al que se le atribuyen una serie de funciones que son actos debidos. Su voluntad personal es totalmente irrelevante”, aclara Carmona. Por ello, critica que “inmiscuir al rey en esta diatriba política no tiene ningún sentido jurídico ni constitucional”: “Llegado el caso, el rey estará obligado a expedir ese real decreto, a firmar esa decisión política que corresponde al Estado”, zanja.

“La cuestión es realmente sencilla, aunque las declaraciones de Ayuso hayan podido generar dudas y, en ese sentido, no hayan sido afortunadas”, aclara por su parte David Ortega, catedrático de Derecho Constitucional de la URJC. “El rey no hace política, hace sus funciones” que en el caso de los indultos quedan “claras” en el artículo 64 de la Constitución. Éste se resume en que “los actos del rey serán refrendados por el presidente del Gobierno” y que, ”de los actos del rey serán responsables las personas que los refrenden”. Es decir: “El rey tiene que firmar y la responsabilidad no es de él sino del sujeto refrendante”, que es el Gobierno. “El problema de fondo es que en España no se sabe qué es una monarquía parlamentaria”, lamenta.