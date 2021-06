El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este miércoles a los ciudadanos catalanes y españoles "comprensión y magnanimidad" ante la posibilidad de que el Ejecutivo conceda los indultos a los líderes independentistas.

Sánchez ha hecho esa petición en su comparecencia en Buenos Aires junto al presidente de Argentina, Alberto Fernández, donde se ha referido por vez primera públicamente a la carta del líder de ERC, Oriol Junqueras, en la que cuestionó la vía unilateral del independentismo y consideró que los indultos alivian el conflicto en Cataluña.

El presidente ha asegurado que la carta es "bienvenida" porque supone un paso en "favor de la distensión". Asimismo, ha dicho comprender que los ciudadanos puedan tener reparos ante la "posibilidad" esta medida de gracia que puede adoptar el Gobierno de España, sobre todo pensando en los hechos acaecidos en 2017, con las leyes de desconexión, el referéndum ilegal y la declaración de independencia.

Ante esto, ha reclamado "confianza" en el Gobierno: "Tenemos que hacer una apuesta por la convivencia y por la reparación de esos errores cometidos en el 2017. España debe transitar de un mal pasado a un futuro mejor, y eso implica también magnanimidad".

"Nosotros -ha agregado- vamos a construir con nuestras decisiones convivencia porque gracias a ella vamos a permitir que la sociedad catalana vuelva a reencontrarse consigo misma y con el resto de España".

La ministra Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, también pidió confianza este martes. "Creemos que, lo mejor que puede ocurrir como país, es dejar atrás ese episodio que ojalá nunca hubiéramos vivido", dijo Montero, quien se comprometió en trabajar por el "reencuentro", por anudar "lazos afectivos" y por apostar por la "palabra" y el "diálogo" para "arreglar los conflictos de la manera más democrática posible".

Evita responder sobre la presencia de Junqueras en la mesa de diálogo

El presidente del Gobierno ha evitado pronunciarse sobre la posible presencia de Oriol Junqueras en la mesa de diálogo entre el Ejecutivo central y el de Cataluña, tal y como ha solicitado ERC, y ha recalcado que lo importante es el mensaje político de abrir un nuevo periodo en Cataluña que ha de estar fundamentado en el diálogo, la negociación y el acuerdo dentro de los márgenes de la Constitución.

"No me gusta vetar a nadie desde el punto de vista de la declaración pública. Creo que todos somos muy conscientes de que estamos hablando de una mesa entre gobiernos y, por tanto, es una mesa entre gobiernos, pero no empezamos bien si ahora digo si esta persona tiene que estar o no", ha subrayado.

Para Sánchez, hay que ir más allá aunque reconoce que esos debates tienen su importancia para los medios de comunicación. Hasta ahora, el PSC lo había rechazado porque no forma parte del Ejecutivo catalán.

Tampoco ha querido precisar cuándo puede producirse la primera reunión de esa mesa de diálogo porque, ha insistido en que primero tiene que recibir en Moncloa al recién elegido presidente de la Generalitat "como mandan los cánones". "Posteriormente veremos cuándo se celebra la mesa", ha recalcado Sánchez, quien, en cualquier caso ha insistido en que lo importante es trasladar el mensaje político de que la vocación del Gobierno es la de abrir un "nuevo periodo en Cataluña" que tiene que estar fundamentado en el diálogo, la negociación y el acuerdo.

Preguntado por una hipotética remodelación del Gobierno, Sánchez ha asegurado que él y su Ejecutivo están centrados ahora en asuntos prioritarios como la vacunación y la recuperación económica.

Ante el primero de esos retos, ha recordado que España está a 70 días de lograr la inmunidad de grupo y ha de seguir centrándose en eso. "Nuestras prioridades son claras, la vacunación y la recuperación económica, y lo demás no es prioritario", ha insistido.