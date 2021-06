El líder del PP, Pablo Casado, se ha desmarcado este lunes de las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien se preguntó este domingo sobre si el rey Felipe VI firmaría los indultos a los presos del 'procés', y ha subrayado que la "responsabilidad exclusiva" de esa medida de gracia es del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En un acto para presentar los detalles de la próxima Convención Nacional de la formación prevista para el próximo otoño, Casado ha subrayado que estamos en una monarquía parlamentaria y ha alabado el papel que ejerce de "forma impecable" el rey Felipe VI.

"La sociedad española tiene muy claro el quien es quien en el triste pacto de los indultos y sabe que nadie mas que quienes los promueven son responsables de ese acto inmoral y equivocado. No hay más cómplices que ellos en ese acto", ha advertido Casado.

Ya este domingo, fuentes del PP aseguraron a TVE que esas declaraciones no han gustado en algunos sectores de Génova, donde consideran que "el tema es Sánchez, no el rey", y que "el presidente del Gobierno tiene que escuchar el clamor de la calle y rectificar".

También el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha recordado que el papel del rey está "tasado en la Constitución" y ha asegurado que ejerce ese papel de "manera ejemplar". Y el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado que "el debate no es el rey, son los indultos" y ha rechazado que Ayuso fuera "desafortunada" .

Piden al PP que rectifique a Ayuso

Por otro lado, varias son las voces que se han pronunciado en contra de las declaraciones de la presidenta autonómica madrileña sobre el rey y los indultos a los presos independentistas.

Entre ellos, el ministro de Política Territorial, el socialista Miquel Iceta, que ha abogado por que el líder del PP, Pablo Casado, debería desmarcarse. "Sería bueno que Casado dijera que esto no representa la posición de su partido", ha apuntado durante una entrevista en Rac1.

Para la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, las declaraciones de Ayuso son "un error garrafal" y ha insistido en que no está en manos del rey decidir firmar o no los indultos. "Debe rectificar claramente para que no genere dudas, ha señalado en declaraciones Antena 3.

Por su parte, el presidente del grupo de Unidas Podemos-En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, ha afirmado en RNE que si Felipe VI no firma los indultos "se saltará la Constitución y debería abdicar" por cometer "la mayor ilegalidad constitucional que se ha cometido por parte de la monarquía".