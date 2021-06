Maroto insta a Ayuso a explicar "por qué ha metido" al rey en los indultos

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, considera que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "se equivocó" este domingo cuando interpeló a Felipe VI y cuestionó si firmaría o no los indultos a los condenados por el ‘procés’ en la manifestación de Colón, y le ha instado a explicar por qué "hizo uso de la figura del rey, cuando tiene sus funciones recogidas en la Constitución".

Así lo ha asegurado al ser entrevista en La Hora de la 1, un día después de la manifestación que congregó en Colón a miles de personas, sobre la cual ha dicho que ha supuesto "un fracaso", que no aporta "ninguna solución" y ha señalado que el Gobierno "tiene que buscar soluciones" para la "convivencia y reconciliación entre la sociedad catalana y con la sociedad española".

"La manifestación va en contra del diálogo, de la convivencia", ha señalado Maroto, que considera que "el PP lo que busca constantemente es la confrontación, no solo con el Gobierno, con la sociedad española, no buscando soluciones". Mientras, el Gobierno de España, según ha dicho, "tiene que tomar decisiones no pensando en las encuestas sino en seguir avanzando y dejar atrás un pasado muy oscuro".

Iceta cree que Casado debería desmarcarse de las palabras de Ayuso También crítico con la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha mostrado el ministro de Política Territorial, el socialista Miquel Iceta, que cree que el líder del PP, Pablo Casado, debería desmarcarse de las palabras de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, preguntando al Gobierno si "va a hacer cómplice al rey", que tendrá que firmar los indultos, de una "acción ilegal". Estas declaraciones, según Iceta "pueden dañar y erosionar la figura del rey" y por ello "sería bueno que Casado dijera que esto no representa la posición de su partido", ha apuntado durante una entrevista en Rac1 que recoge Efe. Para Iceta, el intento de Ayuso de "involucrar a la Corona en el lío" organizado por la derecha y la extrema derecha contra los indultos es una exhibición de "mala fe o desconocimiento de lo que es una monarquía constitucional". Al rey "no le corresponde opinar y su firma en cualquier documento oficial no implica su opinión personal", sino sencillamente su función de sancionar, ha dicho Iceta.

Asens cree que el rey debería abdicar si no firmara los indultos El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens ha dicho en RNE sobre las palabras de Ayuso que "el peor enemigo del rey es la propia derecha" porque es "evidente" que "el rey no puede no firmar, no hay margen". Ahora, según Asens, Ayuso ha puesto en "una posición muy difícil al rey porque si lo firma para muchos ultras será un traidor, un cómplice", pero si no firma, ha asegurado, "debería abdicar" puesto que se trataría de "la mayor ilegalidad constitucional que se habrá competido por parte de la monarquía". 12.42 min Las Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Asens (Unidas Podemos), sobre el acto de Colón: "Fue un fracaso; los bulos de la derecha no han sido útiles para movilizar a la ciudadanía" - Escuchar ahora También ha cargado contra Ayuso el presidente del grupo de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, que ha tachado a la presidenta madrileña de "irresponsable" por su "clarísima salida de tono" sobre el rey y los indultos a los líderes independentistas presos. En declaraciones a TV3 recogidas por Efe, Carrizosa ha dicho que "meter al rey en este tema" le parece "absolutamente irresponsable". En la Asamblea de Madrid, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha asegurado que la manifestación de Colón demostró que el PP "no ha dejado la ruta de la crispación y del ruido”, algo que, a su juicio, también reflejan las declaraciones que hizo la presidenta madrileña en funciones, Isabel Díaz Ayuso, en las que "culpó al rey y le instó a no cumplir la Constitución".