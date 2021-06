"Indultos sí. Propaganda no"

El vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, principal voz de JxCat en el Gobierno catalán, también ha anunciado en Twitter su negativa a aceptar la invitación oficial que ha recibido para asistir al acto que protagonizará Sánchez.

"Presidente Pedro Sánchez. Indultos sí. Propaganda no. La próxima vez le agradecería que dirigiese la carta al vicepresidente del Govern de Cataluña. Por cierto, no vendré. Saludos cordiales", ha escrito Puigneró, aludiendo a la invitación que ha recibido, sin mención explícita a su cargo.

“Presidente Pedro Sánchez,



Indults si. Propaganda no.



La propera vegada li agrairia que adrecés la carta al Vicepresident del Govern de Catalunya. Per cert no vindré.



Salutacions cordials. pic.twitter.com/Nc1RAPLzno“