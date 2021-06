El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado este viernes que sus declaraciones sobre los indultos a los encarcelados por el juicio del procés de este jueves se sacaron "de contexto".

Garamendi afirmó en una entrevista en Ràdio 4 de RNE que los indultos eran "bienvenidos" si contribuían a que "las cosas se normalicen".

00.14 min Antonio Garamendi, sobre los indultos: "Si acaba en que las cosas se normalicen, bienvenidos sean"

"Los que me conocen saben que estamos con la Constitución española, con el Estado de derecho y el imperio de la ley", ha declarado el presidente de la patronal en una entrevista en Telecinco, a la vez que ha insistido en que su reflexión tiene que entenderse en el contexto de una entrevista "de media hora".

"Nosotros no entramos a ver los indultos, eso es algo que está en la Constitución y una facultad que tiene el Gobierno. No vamos a entrar a decir si queremos o no", ha insistido. Garamendi asegura que en el seno de la organización de empresarios no se ha debatido acerca de la medida de gracia a los líderes independentistas.

"Lo que queremos es normalidad y tenemos derecho como sociedad civil a pedir esa normalidad y que la Constitución y el Estatuto funcione. Yo no creo que haya dicho nada raro", ha zanjado.