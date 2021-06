El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el 'expresident' Carles Puigdemont han advertido este viernes que los eventuales indultos a los líderes independentistas presos no son "la solución al conflicto político" de Cataluña y han insistido en reivindicar amnistía y autodeterminación.

Se trata del primer encuentro entre ambos políticos desde la toma de posesión del nuevo 'Govern', después de un proceso negociador entre ERC y JxCat repleto de tensiones en el que los republicanos irritaron a Puigdemont al avisar de que no admitirían "tutelas" a Aragonès a través del Consejo por la República, espacio parainstitucional que lidera el expresidente de la Generalitat desde Bélgica.

En su encuentro en la residencia de Puigdemont en Waterloo (Bélgica), convocado el mismo día en que se celebran en Barcelona unas jornadas con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro italiano, Mario Draghi, Aragonès ha dicho que "los indultos pueden favorecer de forma significativa la situación de los nueve presos políticos en Cataluña", pero no son "la solución" a un "conflicto de fondo con un calado mucho más profundo".

En este sentido, el presidente de la Generalitat ha vuelto a reiterar sus propuestas: "el ejercicio y reconocimiento del derecho a la autodeterminación y una amnistía para acabar con la represión". No basta, ha incidido, con que los políticos que están en prisión salgan de ella "sino que no entre nadie más".

Puigdemont niega que su situación pueda cambiar con los indultos

Preguntado por si la medida de gracia respecto a los líderes encarcelados supondría un paso para que decidiera regresar a España, Puigdemont ha dado a entender que solo se produciría una vuelta si es en condiciones de libertad.

"Es evidente que los indultos solo afectarían a nuestros compañeros que están injustamente encarcelados. Nuestro retorno a Cataluña es un retorno como personas libres y esta libertad hasta ahora nos la hemos ganado no con el Estado español, nos la hemos ganado en frente del Estado español, en los tribunales europeos", ha subrayado.

Antes, refiriéndose a la suspensión provisional del levantamiento de su inmunidad, Puigdemont ha asegurado que España es "el único estado miembro" de la Unión Europea que "no respeta" dicha inmunidad. Cree que es España quien debe responder a las preguntas sobre su posible vuelta.

"Se la puedo hacer yo a Pedro Sánchez: ¿Va a respetar o no la inmunidad de todos los eurodiputados del parlamento europeo? España, como estado miembro, ¿va a respetarla o no? Es fácil, la pregunta es fácil de formular y la respuesta debe ser fácil de responder, pero no nos toca a nosotros. No tenemos ninguna duda sobre qué inmunidad tenemos y qué debemos poder hacer", ha agregado el 'expresident'.

Tanto Aragonès como Puigdemont han coincidido en señalar el tono cordial del encuentro y han dejado claro que se trataba de una cita a la que dan gran relevancia institucional, pero precisando que no se trata de una reunión ejecutiva.

El expresidente ha señalado también que, "más allá" del concepto de mesa de diálogo, lo que sería necesario activar es una "mesa de negociación".

"El dialogo no es necesariamente negociación. La negociación sirve para resolver conflictos políticos y para dialogar no hay que reconocer al otro. En la negociacon sí, y la negociación es la que tiene la carga política. No hay dudas sobre cuál es el camino que todos preferiríamos", ha añadido Puigdemont.