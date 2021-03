Cataluña seguirá sin tener presidente ni Govern por un tiempo. El candidato de ERC, Pere Aragonès, ha fracasado en su intento de ser investido 'president' de la Generalitat este martes al no lograr recabar el apoyo de Junts ni disipar su desconfianza. El partido del expresidente catalán huido Carles Puigdemont se ha abstenido en la votación, tal y como ya anunció, y ha vuelto a reclamar un "acuerdo de legislatura" al no verse "representado" en el acuerdo de gobierno alcanzado entre Esquerra y la CUP. Aragonès ha intentado hasta el último momento cambiar el sentido de su voto pero ha advertido a su potencial socio de gobierno que no admite "tutelas" ni "sustituciones" del 'expresident' Carles Puigdemont.

El resultado de la votación ha sido 42 votos a favor -los de ERC y la CUP-, 32 abstenciones -de Junts- y 61 votos en contra del resto de partidos. Fracasada la investidura, se abrirá un plazo de dos meses para intentar que una candidatura prospere antes del 26 de mayo o, de lo contrario, ese día serán convocadas automáticamente nuevas elecciones para julio.

El segundo pleno del debate de investidura investidura en el Auditorio del Parlament ha transcurrido como se esperaba. Aragonès no se ha resignado y ha intentado su última baza con una advertencia a Junts diciendo que la ciudadanía "no entendería" que no le apoyara en la investidura este martes y que siguiese habiendo un Govern en funciones que no dé respuesta a todas las urgencias. "No tenemos que esperar dos meses, pongamos hoy mismo en marcha la Generalitat", ha apelado el candidato, quien ha asegurado que "las diferencias" entre ambos partidos "no son insalvables" porque comparten los "objetivos": "La ciudadanía está agotada, no hay motivos de peso que justifiquen alargar la formación de un nuevo gobierno".

Pero aunque ha considerado "imprescindible coordinar estrategias" entre las fuerzas independentistas, Aragonès ha lanzado una advertencia clara a Junts, y es que piensa gobernar "sin sustituciones ni tutelas" del expresidente huido Carles Puigdemont. Se ha referido así al llamado 'Consell per la República' que reivindica Junts y que pretende ser un gobierno paralelo liderado por Puigdemont. También se ha desmarcado con ello del expresidente Quim Torra, quien reconoció en su investidura a Puitdemont como "presidente legítimo" desde Bélgica. En este sentido, ha reivindicado el "liderazgo de las instituciones de Cataluña, de este Parlament, de este Govern y de esta presidencia".

Por último, el candidato ha insistido en su propuesta de Govern que afronte la crisis sanitaria y económica y que avance hacia la "amnistía y autodeterminación" de Cataluña. Una vez más, ha apelado a la "unidad estratégica", a la "alianza entre instituciones, sociedad civil y ciudadania" y al "desbordamiento popular" del 1 de octubre de 2017.

Junts: "Trabajar con presión no es buen compañero de viaje" En su respuesta, Junts ha pedido a Aragonès no "confundir a los electores" ya que ni desde su partido ni desde "el exilio" impondrán ninguna "tutela" a Aragonès si es investido presidente, y han insistido en que no es el momento de apoyarle en la investidura. "No hemos llegado a un acuerdo para votar su investidura y por eso, nos tenemos que abstener", ha afirmado durante su intervención la portavoz de Junts Gemma Geis, quien ha añadido que "trabajar con presión no es un buen compañero de viaje". Aparte de rechazar el acuerdo bilateral entre ERC y la CUP, Junts ha destacado que el apoyo de Esquerra a la 'ley Celaá' es otro de los escollos para llegar a un acuerdo. "No podemos seguir avanzando sin un acuerdo conjunto estratégico", ha proseguido Geis, quien ha advertido a ERC sobre la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat: "No podemos llegar a Madrid con esta desunión". Por ello, ha instado a Esquerra a trabajar por "tejer las confianzas necesarias". Así, ha vuelto a pedir la "suma" de las fuerzas soberanistas para que no se desaprovechen los más de 50% de votos independentistas. Y entre ambos partidos ha mediado la portavoz de la CUP, Eulàlia Reguant, quien ha defendido ante las críticas de Junts su pacto con ERC porque "no hay acuerdos estériles cuando se habla de garantizar derechos". Reguant ha advertido a ambas formaciones de que en sus manos está que la legislatura no sea "la del embato de la gente contra el Govern" en lugar de la de un "embate democrático" al Estado -como se recoge en su acuerdo de gobierno con Esquerra. Reguant ha pedido dejar de usar la "unidad como arma arrojadiza", en otra alusión velada a Junts: "La unidad no es una proclama ni se la puede adjudicar ningún partido, porque entonces no es unidad, es partidismo". Durante el debate, Aragonès ha agradecido al partido antisistema su colaboración y ha destacado que aunque el acuerdo alcanzado es "básico", servirá para "tener una agenda de transformación".