Junts per Catalunya (JxCat) volverá a abstenerse este martes en la segunda sesión del debate de investidura del candidato de ERC a la Generalitat, Pere Aragonès, tal como ha acordado este lunes la ejecutiva ampliada de la formación por unanimidad.

"Somos optimistas de que llegaremos al acuerdo que el país necesita. Ahora no está, pero en los próximos días seguramente cerraremos un acuerdo sólido", ha señalado la portavoz de JxCat, Elsa Artadi, en una rueda de prensa desde su domicilio, donde ha anunciado que ni ella ni el diputado Albert Batet podrán estar presentes en la votación al estar aislados por haber tenido contacto con un positivo por coronavirus.

De esta manera, y a pesar de las reuniones entre ambas formaciones durante este fin de semana, las negociaciones continúan bloqueadas tras el primer intento fallido de investidura el pasado viernes, cuando el líder republicano recabó los 42 votos de ERC y la CUP, a falta de los 32 diputados de JxCat para alcanzar la mayoría absoluta necesaria -68 escaños-.

No obstante, Artadi ha señalado que su formación tiene "la mano extendida" para seguir trabajando con los republicanos, aunque en su opinión sería "más útil" que Aragonès renunciase a esa segunda votación para disponer de más días para negociar un acuerdo. Si bien, ha dicho, la última palabra la tiene él y está bien la decisión que tome.

"(ERC) Sabe perfectamente que mañana no podemos dar un sí cuando elementos tan fundamentales como el plan de Govern, que es a lo que acabamos haciendo confianza, no está ni cerrado", ha apuntado Artadi, que ha insistido no obstante en que la predisposición es "buena" porque la voluntad de Junts es la de dar el 'sí' a Pere Aragonès cuanto antes posible. "Daremos el 'sí' tan rápido como sea posible (...) pero lo haremos cuando estemos dentro de este Gobierno", ha sentenciado.

A pesar de que hay dos meses de margen, hasta el 26 de mayo, para intentar la investidura antes de que sean convocadas automáticamente elecciones si nadie logra los apoyos necesarios, el candidato de ERC no renuncia a presentarse a la votación de este martes e insistió en aprovechar el fin de semana para intensificar los contactos.

00.33 min Aragonés cree que hay tiempo hasta el martes para llegar a un acuerdo con Junts

El Consejo de la República ofrece diálogo Uno de los principales escollos es el papel que debe jugar el Consejo por la República, el espacio de coordinación independentista que lidera Carles Puigdemont desde Bélgica. JxCat quiere que sea un foro unitario de decisión estratégica de las fuerzas independentistas, frente a la postura de ERC y la CUP, que han pactado crear un núcleo duro de coordinación no vinculado a este espacio. Precisamente este lunes el Consejo por la República ha ofrecido a ERC y al resto de partidos y entidades soberanistas abrir un "diálogo" para acordar su "reformulación", tal como piden los republicanos, pero integrando la nueva "dirección colegiada" del independentismo dentro de su propia estructura. En una declaración política, el Consejo manifiesta su disponibilidad "a debatir esta cuestión con los actores llamados a formar parte de esta dirección política colegiada y, como consecuencia de este debate, modificar todo aquello que convenga". En este sentido, la portavoz de JxCat ha señalado que el comunicado del Consejo no ha tenido influencia en la decisión de su formación, si bien ha asegurado que las reflexiones le parecen "muy oportunas" y que agradece su tarea. "El comunicado demuestra que el Consejo no es un problema ni quiere ser un problema ni tiene que ser una excusa para este acuerdo de legislatura", ha apuntado la portavoz de JxCat, que ha precisado, no obstante, que cualquier reformulación del Consejo tiene que salir del propio órgano. La ANC propone reorganizar el Consejo de la República para que ERC y JxCat lleguen a un acuerdo Con la intención de desencallar las negociaciones, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) propuso este sábado una reorganización interna del Consejo por la República, para buscar un "equilibrio de fuerzas". Eso pasaría, según planteó la entidad, por "constituir un núcleo dirigente" formado por dos representantes de ERC, dos de JxCat, uno de la CUP, uno de Òmnium Cultural y uno de la propia ANC, que considera que de esta manera el Consejo podría "reforzar su espíritu fundacional" y ser un "punto de encuentro y coordinación" del independentismo.